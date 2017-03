Vil øke barnetrygden for å bekjempe barnefattigdom

– De økonomiske forskjellene blant folk øker kraftig og vi ser også at barnefattigdommen går opp.

Tallene Bergstø referer til viser at omtrent hvert femte barn lever i fattigdom i Kautokeino, i Finnmark, noe som utgjør 19,4 prosent.

– De økende forskjellene er urovekkende, og spesielt når vi ser at tallene i Kautokeino er så høy, mener stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø.

Kirsti Bergstø (SV) mener at det enkleste tiltaket mot fattigdom i Norge er å øke barnetrygden. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Føler seg utilstrekkelig

Bergstø sier at barnefattigdommen øker i hele landet og hun mener at det innebærer at mange foreldre føler en utilstrekkelighet, fordi man opplever at barndommen til deres unger blir begrenset.

– Det at man ikke kan gi barna det de ønsker og at man heller ikke kan si nei av de grunnene og premissene som man selv setter, gjør at man føler seg utilstrekkelig. Det er vanskelig å måtte si nei hver gang til barnet sitt fordi man ikke har råd.

– Det handler om muligheten til å føle at man strekker til som forelder. Og selvfølgelig handler det om muligheten barna har til å delta på lik linje med andre, sier hun.

– En viktig kamp

Kirsti Bergstø sier at SV mener at det er et enkelt tiltak som de vet fungerer best mot barnefattigdom.

– Beste tiltaket er å øke barnetrygden. Derfor foreslå vi å få tilbake finnmarkstillegget i barnetrygden. Vi foreslår også å øke barnetrygden for alle, og spesielt øke for dem som er enslige forsørgere og de som har mange barn, for det er de gruppene som har størst risiko å komme i fattigdom, forteller hun