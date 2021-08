Med mobilen lett tilgjengelig i hånda deler vi flere bilder på sosiale medier enn tidligere.

Lise Sundelin (27) er en av mange som brenner for å dele sine friluftsbilder med følgerne sine.

FLERE TUSEN FØLGERE: Lise og Kajsa Sundelins instagramkonto Máinnas har i underkant av fire tusen følgere. Foto: Lise Sundelin / Privat

Sammen med søsteren Kajsa Sundelin (26) driver hun instagramkontoen @Mainnas, som betyr eventyr på nordsamisk.

Vil spre naturglede på sosiale medier

Gjennom instagramkontoen deler søstrene bilder fra sine egne turer i naturen.

– Jeg håper folk går de samme turene som jeg gjør, og får den samme opplevelsen i naturen.

Når hun deler bilder skriver hun alltid stedsnavnet både på norsk og samisk, slik at andre også får mulighet til å besøke de samme stedene.

Sundelin forteller at hun selv blir glad av å kunne se naturbilder i sin egen feed på Instagram.

Hun håper å kunne bidra med det samme for andre.

– Jeg vil heller drukne i bilder av natur, enn silikon og sminke, sier hun.

Sundelin mener at folk bør være bevisst på hva man selv utsetter seg for i sosiale medier.

Hun tror det er sunt å se et utvalg av naturbilder i feeden sin på sosiale medier.

Positive virkninger

Psykolog Johanne Refseth, som er bedre kjent som «Psykolog med sovepose», deler selv turbilder og psykologitips på sin egen blogg og Instagramprofil @Psykolog.med.sovepose.

DELER SINE TIPS: «Psykolog med sovepose»: Johanne Refseth deler sine turbilder i hennes blogginnlegg om psykologi. Foto: Privat

Hun er enig med Sundelin om at deling av naturbilder i sosiale medier kan inspirerer andre til å komme seg ut i naturen.

– De får formidlet hvor hyggelig det er og at det er fullt mulig for alle. Du trenger ikke å være oppvokst med Lars Monsen som pappa liksom, for å drive med det, sier Refseth.

Ifølge en Ipsos-undersøkelse fra 2020 ble 1/3 inspirert av sosiale medier til å dra på tur.

Refseth forteller at det virker som friluftsliv har blitt mer populært etter at det har blitt mer tilgjengelig på sosiale medier.

Hun er derimot tydelig på at man ikke kan slå fast at dette er på grunn av bildene.

UT PÅ TUR: Johanne Refset anbefaler å dra ut i naturen for å lufte tanker man sitter med. Foto: Johanne Retseth

Videre forteller Refseth om de positive virkningene av å være ute i naturen:

– Bare det å være ute i naturen, trenger ikke nødvendigvis å drive med friluftsliv, men bare det å være ute har en veldig god effekt på den mentale helsen vår. Vi ser at man får mer fordelaktig puls, lavere blodtrykk og færre stresshormoner.

Ifølge Refset kommer dette av at stressnivået i kroppen går ned.

– Man ser også at flere folk oppgir at de opplever flere positive følelser, og at en del forskning tyder på at vi tenker mer konstruktive ting når vi er ute i naturen. Det er definitivt bra for oss, avslutter hun.

Bilder som virkemiddel

For Lise Sundelin er det ikke bare viktig å dele bilder for å inspirere, men også for å få andre til å verdsette naturen mer.

– Mange har glemt forbindelsen mellom menneske og natur, og hvordan naturen ble brukt før, sier Sundelin.

Derfor mener hun at bilder er et sterkt virkemiddel for at mennesker skal få et nærere forhold til naturen.

Gállojohka. Foto: Lise Sundelin / @mainnas Málatvuopmi (Gammen ved Vassbrunskaret). Foto: Lise Sundelin / @Mainnas Hámmerfeasta. Foto: Lise Sundelin / @Mainnas Málatvuotna. Foto: Lise Sundelin / @Mainnas Skárfvággi. Foto: Lise Sundelin / @Mainnas Gállojohka. Foto: Lise Sundelin / @Mainnas

– Jeg tror at bilder kan få folk til å verdsette naturen vi har mer, konstaterer 27-åringen.

I tillegg synes hun det er fint å tenke på at de som ikke kommer seg ut i naturen kan få glede av å se bildene.

Når hun deler bilder skriver hun alltid stedsnavnet både på norsk og samisk slik at andre kan får mulighet til å besøke de samme stedene.

– Jeg håper folk går de samme turene som jeg gjør, og får den samme opplevelsen i naturen.