Klima- og miljødepartementet har foreslått å likestille vannskutere med andre fartøy på sjø og i vassdrag.

Dette har departementet høstet kritikk for, blant annet fordi dette innebærer at den nasjonale vannskuterforskriften som inneholder en rekke restriksjoner, skal oppheves.

– Dette taler for at kommunene selv regulerer bruken ut fra viktige hensyn som friluftsliv og naturmangfold, begrunner departementet på egne nettsider.

Men en som er positiv til forslaget, er Morten Blien.

I fjor satte tanaværingen verdensrekord i hvor langt det er mulig å kjøre snøskuter på åpent isfritt vann.

SE VIDEO: I september 2015 satte Morten Blien fra Tana verdensrekord i langdistansekjøring med snøskuter på åpent vann. Ferden gikk fra Ássebákte i Karasjok kommune, herfra nordover og nedstrøms på Tanaelva inn i Tana kommune, hvor han fikk motorstans og sank etter 212 kilometer. Rekorden er ikke blitt slått siden. (Video: Nils John Porsanger/NRK. Foto: Dan Robert Larsen/NRK). Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: I september 2015 satte Morten Blien fra Tana verdensrekord i langdistansekjøring med snøskuter på åpent vann. Ferden gikk fra Ássebákte i Karasjok kommune, herfra nordover og nedstrøms på Tanaelva inn i Tana kommune, hvor han fikk motorstans og sank etter 212 kilometer. Rekorden er ikke blitt slått siden. (Video: Nils John Porsanger/NRK. Foto: Dan Robert Larsen/NRK).

Snøskuter = vannskuter på sommerføre(!)

– Kommunene vil forvalte dette på en bedre måte. Jeg håper kommunene tilrettelegger for at vi skal kunne trene på sporten vår på enkelte områder, sier Morten Blien.

Riktig nok kjører ikke Blien vannskuter. Han kjører som nevnt snøskuter, men på vannskuterens element; åpent vann.

Klima- og miljødepartementet har imidlertid uttalt at en snøskuter som føres på åpent vann må ansees for å være en vannskuter.

FORSKJELL: De har likhetstrekk hva kommer til utseende og motorkraft, men en vesentlig forskjell mellom vannskuter (avbildet) og snøskuter, er flyteevnen. Vannskuteren vil fortsatt ha flyteevne ved stans av fremdrift, noe snøskuteren ikke har. En snøskuter vil dermed synke ved lav eller ingen fremdrift. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kronglete regler

Det ble litt av en byråkratimølje da Morten Blien i forkant av verdensrekordfastsettelsen, søkte Tana og Karasjok kommuner om kjøretillatelse til å sette rekorden på Tanaelva.

Fra statlig hold mente man tillatelsen kommunene ga, var ulovlig. Kommunene mente det motsatte.

– Men jeg håper papirmølla blir mindre i fremtida, sier Blien.

Fra departementshold argumenterer man nettopp med at endringen innebærer «(...) et mer ensartet og brukervennlig regelverk», og at dagens regler er «(...) vanskelig å håndheve og kontrollere».

MERITTERT: Morten Blien står bak en rekke seiersbragder innenfor motorsportgrenen han bedriver. Her med pokalen som beviser tittelen som europamester. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Her er det ikke lov å kjøre vannscooter Ekspandér faktaboks I sjø:

I et heldekkende belte på 400 meter ut fra land, i verneområder og et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

I et heldekkende belte på 400 meter ut fra land, i verneområder og et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder. I vassdrag, herunder innsjøer:

I et heldekkende belte på 500 meter ut fra land, i verneområder og i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder.

I et heldekkende belte på 500 meter ut fra land, i verneområder og i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder. I tillegg angir forskriften et forbud mot: Vannscooter på innsjøer mindre enn 2 km², jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og forbud på elvestrekninger smalere enn 1 kilometer.

Vannscooter på innsjøer mindre enn 2 km², jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og forbud på elvestrekninger smalere enn 1 kilometer. Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudssonene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudssonene. Slik transportkjøring skal primært skje langs farled.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder: Verneområder, Elvestrekninger og i nnenfor badebøyene i oppmerkede badeområder, jf. forskrift 24. februar 1983 nr. 624 § 3. Kilde: Miljødirektoratet

Vil ikke ha frikjøring

Ironisk nok håper Morten Blien at Tana og Karasjok kommuner aldri tillater frikjøring med vannskuter på Tanaelva – ei heller for frikjøring med snøskuter på Tanaelva når elva ikke er islagt.

– Tanaelva er stor, har sterk strøm, trekker turister, og vi har laksen i elva. Det er naturen vår, så fri ferdsel vil jeg ikke ha.

– Er ikke det litt selvmotsigende, siden du selv satte verdensrekord nettopp på Tanaelva?

– Nei, for det var ett stort og planlagt enkeltarrangement med sikkerhetsopplegg rundt. Det er stor forskjell mellom slike arrangementer og fri kjøring, svarer motorsportutøveren, som understreker at det er dispensasjonsmuligheten fra et generelt kjøreforbud som han vil skal forenkles.

Verdensrekord i snøskuterkjøring på vann Foto: Nils John Porsanger / NRK Ekspandér faktaboks DETTE ER SAKEN: Motorsportutøver Morten Blien fra Tana i Øst-Finnmark, søkte sommeren 2015 om motorferdseldispensasjon fra Tana og Karasjok kommuner. Dispensasjonens formål var å få kjøretillatelse til sette verdensrekord på Tanaelva, i hvor langt det er mulig å kjøre med snøskuter på åpent, isfritt vann. Karasjok kommune innvilget dispensasjonenssøknaden ved førstegangs behandling. Tana kommune innvilget dispensasjonen ved tredje gangs behandling. September samme år klarte Blien å sette ny verdensrekord, da han kjørte 212 kilometer på Tanaelva. Han slo dermed den tidligere rekorden på 180 kilometer som sommeren 2013 ble satt på Enaresjøen og Ivaloelven i Nord-Finland, av finske Antti Holmberg. Fylkesmannen i Finnmark, Miljødirektoratet, og Klima- og miljødepartementet har alle uttalt at Karasjok og Tana kommuner ikke hadde hjemmel eller myndighet til å gi dispensasjon til Morten Blien. De statlige etatene mener dermed at Bliens verdensrekord ble satt på ulovlig grunnlag.

Varsler nytt rekordforsøk

– Hvis det sentrale regelverket oppheves, vil det ha noe å si for dine fremtidige «stunt»?

– Jeg har planer om å sette ny verdensrekord før jeg avslutter karrieren. Nå kan det se ut som at rekorden igjen blir satt på Tanaelva.

– Denne gangen blir det nok over 300 kilometer, sier Blien lurt.

Tanaordfører Frank Ingilæ (Ap) skriver til NRK at han ennå ikke har fått satt seg inn i departementets forslag.