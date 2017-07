Verdens største laks er tatt

– Dette er en svært spesiell laks. Med sine 120 centimeter er dette den største hunnlaksen i verden, sier lakseforsker Eero Niemelä.

Kjempen ble tatt av Eeva Nuorgam under dorging (stangfiske fra elvebåt journ.anm.) i grenseelva Tana.

Vekten – 22,3 kg.

LAKSEFORSKER: Eero Niemelä har forsket på laksen i Tanavassdraget i over 30 år. Han har ringt til både øst og vest, og kan bekrefte at fangsten til Nuorgam er noe helt utenom det vanlige. Foto: Privat

Måtte en kvinne til for å lure den største hunnlaksen

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få verdens største hunnlaks da jeg skulle ut å fiske, sier Nuorgam, som holder til på den finske siden av Tanaelva.

I nesten halvannen time kjempet hun med laksen. Å slippe ut laksen vurderte hun ikke.

– Etter en så lang kamp er det nesten ingen tvil om at denne ville dødd, dersom jeg slapp den ut i elva igjen, sier laksefiskeren.

11 år gammel

NRK møter forskeren og storlaksefiskeren på Tanavassdragets lakseforskningsstasjon i Utsjok. Ved å undersøke skjellprøvene og hodet til laksen, er det mulig å fortelle mye.

– På hodet ser man svarte flekker. Om den har seks flekker er det første indikasjon på at det er noe spesielt med laksen, forteller forsker Niemelä.

DNA-prøver fra skjellprøvene viser hvor mange ganger har laksen vært i havet, hvor mange ganger den har vært i elva, hvor i vassdraget den hører hjemme, i tillegg til hvor gammel den er.

– Denne laksen er 11 år gammel, og har gytt to ganger tidligere, kan lakseforskeren fortelle.

Beina skalv da hun så den

Det var søndag 25. juni at Eeva Nuorgam var ute og fisket sammen med Juuso Lukkari. De fisket i Luosnjárguoika, som er regnet for å være et veldig bra laksestryk i Tana.

Lukkari rodde, Nuorgam passet på stengene.

– Først fikk vi en laks på 12 kg, og litt senere en på 3,5. Da ennå en tok dro den ut 60 meter med fiskesnøre. Da skjønte vi at dette ikke er noen småfisk, forteller Nuorgam.

Etter å ha kjempet med laksen i halvtime begynte Eeva å bli sliten.

DRAMATISK: Etter en dramatisk kamp klarte Eeva Nuorgam å få laksen i båten. Par dager etter, innrømte hun at hun var helt av i armene. Foto: Juuso Lukkari

– Jeg vurderte å gi fiskestanga til kameraten min, men jeg var bekymret for at vi ville miste den, dersom vi måtte bytte om på hvem som ror.

Båten drev nedover elva i tre kilometer, og det gikk godt over én time før laksen var sliten nok til at de kunne begynne å ta den inn.

– Da vi så den skvatt vi til; dette er den største laksen noen av oss hadde sett. Jeg begynte å skjelve i beina mens jeg stod i båten, innrømmer Nuorgam.

Begge måtte trå til; for å løfte laksen ombord i elvebåten.