Varslet om krise i avdelingen som teller rein i Finnmark

FeFo anker til Høyesterett

Styret i Finnmarkseiendommen stemte for direktørens forslag om at Utmarksdomstolens dom i Karasjok ankes til Høyesterett. Utmarksdomstolen kom i april fram til at lokalbefolkningen i kommunen er de rettmessige eierne av grunnen i kommunen.

4 stemte for. 2 stemte mot.

Mange finnmarkinger frykter at folk i de øvrige kommunene i Finnmark mister rettighetene som de i dag er sikret gjennom Finnmarksloven hvis karasjokingene kollektivt får eie sin egen grunn.

– Skal gjeldende nasjonal rett endres - så mener jeg at den riktigste til å gjøre det er Høyesterett. Derfor bør vi anke, argumenterer FeFo direktør Jan Olli.