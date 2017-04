Var to metrostasjoner unna bomben

– Vi blir nok her lenge, fordi det er vanskelig å få transport. Slik at vi blir her utover kvelden, forteller professor Svein Disch Mathiesen på telefon fra St.Petersburg.

Han er i den russiske storbyen sammen med høgskolens studenter. De var på urfolksinstituttet da bomben gikk av, bare to metrostasjoner fra instituttet.

– Ganske kaotisk

Minst 11 personer omkom i eksplosjonen, som skjedde inne i en vogn på metroen. Nærmere bestemt mellom T-banestasjonene Teknologisk institutt og Sennaja Plosjad.

– Dette påvirker nå hele St. Petersburg, hele metroen er lukket, og alle har fått beskjed om å reise hjem. Så det er ganske kaotisk, forteller Mathiesen .

HJEMMELAGET BOMBE: Det var trolig en hjemmelaget bombe som forårsaket eksplosjonen i en togvogn i St. Petersburg. Foto: AP

– Ikke redde

Myndighetene omtaler eksplosjonen som terrorhandling.

Delegasjonen fra Indre-Finnmark er ved godt mot, selv etter å ha opplevd en så alvorlig hendelse på nært hold.

– Studentene er ikke redde, sier Mathiesen.

Selv om det drøyer før de får forlate instituttet, er det ikke snakk om å tilbringe natten der.

– Vi trenger nok ikke overnatte her, legger han til.