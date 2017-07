Vant på sin første tur til elva i år

– Det var utrolig artig. Det her var min første tur til elva og første laksen i år. Det var jo kjempeartig, sier Kjell Hansen til NRK.

Det var 55 deltagere i laksefiskekonkurransen, som ble arrangert i Bieskkenjárga i Karasjok i formiddag. Hansen fikk den største laksen og Jan Tore Solbakken kom på andre plass med en laks på 4,370 kg.

Kjell Hansen med capsen som viser at han er en «Laksekonge». Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg hadde jo gått noen runder der med noen store tubefluer. Så tenkte jeg at nå bytter jeg til en liten en med enkeltkrok. Da begynte jeg bare å fiske. Da slo det til, sier storfiskeren og humrer.

I laksefiskekonkurransen får den som tar den største laksen en premie på 1000 kroner per kilo for laksen. Andre premie er 500 kroner per kilo og tredje premie 250 kroner per kilo.

Det er første gang Kjell Hansen deltar i laksefiskekonkurransen i BeskánLuossaRock.

I kveld fortsetter festivalen med musikk på programmet. Kveldens artister er Jon Henrik Fjällgren, Intrigue, Ravggon, Arvvas, John Máhtte Utsi og John André Eira.