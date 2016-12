Válde eamiálbmot ovddasteaddji

Ruošša politiijat válde eamiálbmot ovddasteaddji Rodion Sulyandziga giddagassii ievttá iđit, ja nu hehttejedje su jođiheames seminára. Sulyandziga bargá eamiálbmotguovddážis "Senter of Indigenous Peoples of the North". Dán vahkkoloahpa lei plánejuvvon eamiálbmot seminára Moskvas, muhto das ii šaddan mihkkege go Sulyandziga váldui giddagassii. Ievttá eahket de fas luite su eret giddagasas, muhto politiijat leat váldán su dihtora. Dán dieđiha Barents Observer.