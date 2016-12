Utsetter vedtak om de skal slå seg sammen

– Vi har ikke det som trengs for å ta en avgjørelse i dag om Tysfjord skal deles eller ikke.

Det sa Emma Kristensen (Ap) i dagens kommunestyremøte i Tysfjord etter et gruppemøte mellom Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste, Tysfjord bygdeliste, Sosialistisk venstreparti og uavhengige, som foreslo å utsette saken til januar 2017.

Politikerne skulle i dag bestemme seg om de ønsker å dele Tysfjord til to nye kommuner:

Hamarøy og Tysfjords sørside

Narvik, Ballangen og Tysfjords nordside

Men det ble ingen avklaring. Kommunestyret vedtok å utsette avgjørelsen til januar neste år med elleve mot seks stemmer.

Hamarøy sier ja

Vedtaket i Tysfjord kommer noen få timer etter at politikerne i Hamarøy vedtok en intensjonsavtale som sier at de har et ønske om sammenslåing med halve Tysfjord.

En intensjonsavtale som noen av politikerne i Tysfjord mener er dårlig.

– Intensjonsavtalen om sammenslåing av Tysfjords sørside og Hamarøy er mildt sagt elendig. Det er ingenting som tilfaller oss, mener Kurt Solstrøm (Tysfjord bygdeliste).

– Vi er ikke helt i mål med nordsiden av Tysfjord. Men vi håper å komme dit, sier Guttorm Aasebøstøl (Tverrpolitisk liste).

– Bedre økonomi

Et av argumentene for å dele Tysfjord var at en sammenslåing vil føre til bedre kommuneøkonomi.

– Jeg ser kommunesammenslåing som en løsning for å komme oss ut av det økonomiske uføret. Fjorden deler oss i to, og det er forderdelig kostbart å drive tjenester på begge sider av fjorden. Ved en deling av kommunen har vi en mulighet for å gi mer effetive tjenester til innbyggerne, sier Leif Harald Olsen (Sp).

Politikerne i Tysfjord tok ikke stilling til om de vil dele kommunen. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Nabokommunene snur

Tidligere i år sa både Ballangen, Hamarøy og Tysfjord nei til kommunereformen, mens bykommunen Narvik sa ja.

I slutten av september sa Fylkesmannen i Nordland at Tysfjord bør deles, og slå halve kommunen sammen med Hamarøy og halve med Ballangen og Narvik. Fylkesmannen la vekt på en underskriftskampanje i Tysfjord der innbyggere krevde deling.

Dermed startet nye samtaler om sammenslåing til to nye kommuner.

I forrige uke sa Ballangen ja til å slå seg sammen med nordsiden av Tysfjord, Narvik og Evenes. Narvik har også gjort vedtak som støtter sammenslåing.