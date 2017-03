Uten førerkort, ulovlig kjøring i utmark

To snøskuter førere ble tatt for kjøring uten gyldig førerkort, tre ble anmeldt for ulovlig kjøring i utmark under politiets og fjelltjenestens kontroll i går formiddag og ettermiddag i Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord. Bildet illustrerer skuterkjøring på Finnmarksvidda og har ikke noe med gårsdagens kontroll i Nord-Troms.

Foto: NRK