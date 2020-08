Inga (21) bruker TikTok for å lære andre om hennes kultur

Urfolksungdom over hele verden oppdager stadig nye plattformer for formidling av egen kultur. Den nyeste plattformen er gigantappen TikTok.

Der viser de en levende kultur og bruker humor som et sentralt virkemiddel for å nå fram. Inga Mikkelsdatter Utsi (21) er en av dem.

– Jeg har vært mye på TikTok og sett at mange av dem som tilhører den amerikanske urbefolkningen lager videoer om sin egen kultur, forteller Utsi til NRK.

Utsi er veldig interessert i urfolk og urfolkskultur, og valget om å lage TikToker om samisk kultur falt dermed naturlig.

@damnitingaistired My passion is sami culture, and I really want to share my culture with the World, please be kind, I’m gonna practice on my speaking voice 😂 ♬ Butterfly's Repose - Zabawa

– Da jeg så at det var interesse for urfolksinnhold på TikTok, tenkte jeg at det kanskje er interesse for samisk innhold i Norge også, sier Utsi.

Når det gjelder responsen, hadde Utsi rett.

– Jeg har fått veldig mye positiv respons, folk syns det er bra at jeg deler om kulturen vår, sier Utsi.

Selv om mesteparten av responsen er positiv, er det dog noen negative kommentarer.

– Det dukker opp noen stereotypiske og negative kommentarer ny og ne, men det er heldigvis lett å ignorere de, sier Utsi.

TikTok Ekspandér faktaboks Et sosialt medium der brukerne kan dele korte videoer med sang-miming, humor, dansing, eller de kan vise frem sine talenter.

Alle videoene som lages på TikTok, kan deles på andre sosiale medier.

Det går også an å publisere videoene privat, kun for venner og utvalgte følgere.

65 prosent av norske barn i alderen 9 til 18 år er på TikTok.

I brukervilkårene til TikTok står det at du må være 13 år eller eldre for å bruke appen. Dette er basert på personvernloven og 13 års grensen i sosiale medier. Kilder: Wikipedia, Barnevakten og Barn og medier-undersøkelsen 2020.

Urfolk finnes fortsatt

Også i Amerika er det blitt en trend blant ulike urfolk å lage videoer om deres egen kultur. En av de største TikTokerne er James Jones, som går under brukernavnet Notorious Cree, og har over 920 000 følgere.

– Gjennom lang tid, og til og med i dag, er det sånn at at våre stemmer ikke helt blir hørt i mange plattformer, sier Jones til APTN News.

Jones vil påminne majoritetsbefolkningen om at kulturen deres som fortsatt lever.

– Vi er ikke så synlige i de etablerte medier, og folk glemmer at urfolk fortsatt er her. Vi er sterke og det er mange av oss. Derfor synes jeg det er viktig å dele kulturen min, sier Jones.

Humor er viktig

Kajsa Kemi Gjerpe er stipendiat ved Senter for samiske studier ved UiT, og hun mener at sosiale medier er til stor hjelp for urfolksungdom.

POSITIV: Kajsa Kemi Gjerpe er positiv for bruk av sosiale medier Foto: privat

– Sosiale medier gir urfolksungdom muligheten til å bruke deres egen stemme. Det er ikke lenger som for 20–30 år siden, da man var avhengig av store mediehus for å bli hørt, sier Kemi Gjerpe til NRK.

Kemi Gjerpe tror at humor er en stor fordel, når man skal nå ut til andre ungdom.

– Humor fanger ofte interessen til folk. Urfolksinnhold kan bli oppfattet som noe nytt, spesielt og annerledes, og da er lettere å nå ut til folk, sier Kemi Gjerpe.

Likevel synes hun at det er viktig å huske at sosiale medier er forutsigbare.

– Netthets er en realitet for mange urfolk. Det at noen få får definisjonsrollen for hele kulturen og må svare på netthetsen, kan bli en tung byrde å bære.

Utsi mener at det er bra at samer er mer synlige og blir bedre representert på sosiale medier.

– Da jeg var liten så jeg ikke samer noe sted, og jeg følte heller ikke noe tilhørighet med de norskspråklige rundt meg, sier Utsi.

Da hun gikk på barneskolen i Lillehammer, følte hun at de lærte for lite om samene på skolen.

– Vi lærte at samer bor i lávvu og driver med reindrift, og litt om fornorskingshistorien, men vi lærte ingenting om den nåværende kulturen.

Utsi tenker at det vil være nyttig for norske barn og unge å se at samer fortsatt finnes, og at de ikke lenger lever slik historiebøkene forteller.

– Jeg tror at barn lærer mer om urfolk på TikTok enn de kanskje gjør på skolen, spesielt ved bruk av humor, avslutter Utsi.