Unnán oahpahallit

Stáhta geaidnodoaimmahat moitojuvvo go váldet beare unnán oahpahalliid. 7500 bargis de lei dušše vihttasis oahpahallansadji giđđat. Stáhta geaidnodoaimmahagas čilgejit dáid unna logožiid go leat áibbas unnán fágabargit, ja go sii gáibidit bargiin alit oahpu.