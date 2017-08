Ungdom: – Sørsamisk fjernundervisning må styrkes

Jonill Margrethe Fjellheim Knapp (20) og Ramona Kappfjell Sørfjell (19) bor begge i Tromsø for tiden, men begge hører til det sørsamiske området. De er førstegangsvelgere til sametingsvalget i høst, og de har samisk som andrespråk.

I NRK Sápmi sitt valgprogram torsdag ettermiddag var de spente på å høre hva sametingspolitikerne fra deres hjemtrakter kunne love dem når det gjelder styrking av sørsamisk fjernundervisning.

– Kjipt å måtte forlate klassen

– Det har vært tøft å ha sørsamisk fjernundervisning, og være den eneste som splittes fra klassen for å ha samisk, sier Ramona.

Hun sier at det er vanskelig å sitte alene og stirre i en datamaskin, mens læreren sitter tusen kilometer unna. Hun får raskt støtte fra Jonill, som også har språk som hjertesak.

– Jeg har slitt med å sitte i flere timer og vente på at tekniske utstyr skal virke, derfor er det viktig med mer penger til fjernundervisning, sier Jonill.

Begge jentene etterlyser arenaer der språket deres høres, for det å høre samisk betyr veldig mye for dem, det er godt.

– Lover mer penger

Tre sørsamiske listekandidater fikk samme spørsmålet fra jentene, nemlig om de vil styrke sørsamisk fjernundervisning økonomisk hvis de kommer inn på Sametinget etter høstens valg.

John Kappfjell (Ap) lover vil gi 45 millioner kroner til fjernundervisning, men han vil ikke si hvor mye av det skal gå til sørsamisk fjernundervisning.

Verken Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh) eller Nora Marie Bransfjell (NSR) vil komme med et beløp, men også de går for styrking av sørsamisk fjernundervisning.

Sørsamene er spredt over 75 kommuner, og derfor kan vanlig klasseundervisning med få elever bli vanskelig.

Ukjente politikere

Begge jentene er også skjønt enige om at sametingspolitikere godt kunne vært mer synlige i bybildet.

Den eneste sørsamiske listetoppen de begge visste om, var Ellinor Marita Jåma.

– Det er så vanskelig med sametingsvalg, man må være veldig engasjert og selv søke etter info, for det er liksom ikke noe som kommer gratis til deg, sier Jonill.

Jentene sier avslutningsvis at til tross for at de har slitt på forskjellige måter med fjernundervisning, så er de glade for å ha fått denne muligheten.