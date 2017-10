Ung samisk artist hedres av hjemkommunen

– Det er en veldig fin oppmuntring at musikken og det jeg har skrevet på sørsamisk blir lagt merke til, spesielt at det skjer hjemme. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Marja Helena Fjellheim Mortensson til NRK Sápmi.

Det var hennes egen hjemkommune, Engerdal kommune, som valgte å tildele Kulturprisen 2017 med en verdi på 20 000 til henne.

I formannskapspets begrunnelse heter det:

Marja Helena Fjellheim Mortensson er en aktiv ung dame. Foto: Vaino Rensberg / NRK

Engerdal kommunes kulturpris deles ut til personer eller lag som har gjort en særskilt innsats for kultur- eller samfunnslivet i Engerdal. Det legges til grunn et utvidet kulturbegrep der kultur også omfatter alt som bidrar til at lokalsamfunnet utvikles i en positiv retning.

Årets prisvinner er i aller største grad en person som har gjort en særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i Engerdal.

– Marja Helena Fjellheim Mortensson er en utmerket ambassadør for sørsamisk næring, kultur og språk og hun har en unik evne til å målbære både samisk naturforståelse og viktige samiske samfunnspørsmål, sa ordfører Lars Erik Hyllvang under prisutdelingen.

Marja Helena Fjellheim Mortensson på scenen i Enare i Finland under Ijahis idja 2017. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Prisvinnende artist

Marja Helena Fjellheim Mortensson (født 1995) er en musiker fra Svahken sijte i Engerdal. Hun er sørsame og bruker sørsamisk joik i sin musikk.

Tross sin unge alder har hun blitt Engerdals og kanskje Norges fremste formidler av sørsamisk kultur, sang og musikk.

Marja Helena Fjellheim Mortensson har et særegent musikalsk uttrykk. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun har allerede mottatt flere priser. I 2013 mottok hun Hedmark fylkeskommunes kulturpris. I 2014 ble hun utnevnt som Årets unge artist på den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. I 2016 ble hun tildelt prisen innenfor tradisjonell joik under Sami Music Award.

I april I år ga Marja ut sitt debut-album, Aarehgïjre (Early spring), produsert av Frode Fjellheim.