Sjøsame og fisker: – Jeg hadde forventet at vi ble nevnt i 100-års jubileet

– Det føles litt merkelig at en så viktig del av det samiske samfunnet ikke blir nevnt i den sammenheng at vi feirer 100-års jubileum, sier nestleder i Fjordfiskenemnda, Trond-Einar Karlsen.

Hele denne uka har Trondheim by vært fylt med feirings-glade samer. Tråante heter Trondheim på sørsamisk, og feiringen av 100-års jubileet har fått navnet Tråante 2017. Det var nemlig i 1917 at det første samiske landsmøtet ble arrangert nettopp i Trondheim.

Det har i forbindelse med feiringen vært stort fokus på sørsamisk kultur og rettigheter, som er en minoritet i den samiske kulturen, men ifølge Karlsen har det vært null fokus på en annen minoritet i minoriteten, nemlig sjøsamiske rettigheter.

FESTSTEMTE: I Trondheim har samer fra fire land samlet seg for å feire starten på kampen for samiske rettigheter, som hadde sin unnfangelse i Trondheim for 100 år siden. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Skuffende

– Det er skuffende at det ikke kommer fram noe om sjøsamiske rettigheter, vi har jobbet nokså tett på Sametinget når det gjelder de sjøsamiske rettighetene, sier han.

– Men hva hadde du forventet?

– Jeg hadde jo forventet at en sånn her feiring markerer rettighetsspørsmål, at man markerte hele Sápmi sin problematikk rundt rettigheter, sier nestlederen i Fjordfiskenemnda.

Hadde fokus på sørsamene

Leder for hovedkomiteen til Tråante 2017, Aili Keskitalo, mener at siden Trondheim er i hjertet av det sørsamiske området, så er det naturlig at det også er det sørsamiske spørsmålene som blir hovedtema.

MANGE MARKERINGER: Under Tråante 2017 uka var det mangt å meget å markere, som her når Aili Keskitalo var med på lanseringen av den samiske jubileumsmynten. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Og det tror jeg vi tåler for øvrig i det samiske samfunnet. At sørsamene, som er en minoritet i minoriteten, får fokus akkurat i løpet av den her jubileumsuka i Trondheim, sier Keskitalo.

Hun legger til at jubileumsåret skal vare hele året.

– Så her er det opp til institusjoner og organisasjoner til selv å ta initiativ til markeringer som kan belyse andre viktige problemstillinger i samenes historie, som for eksempel sjøsamiske rettigheter, sier lederen for Tråante 2017s hovedkomité.