– Kommunen var så nær å kollapse, sier Tore Jakobsen, fylkesleder for Fagforbundet i Nordland.

Fagforbundet er underlagt LO, og organiserer rundt 350 000 ansatte, blant annet kommuneansatte.

Det er Jakobsens eget fagforeningsmagasin, Fagbladet, som i en lengre artikkel forteller om et beintøft år for folk og ansatte i Tysfjords lokalsamfunn, etter at de omfattende overgrepssakene ble kjent (se faktaboks).

Uggent stempel

Overgrepssakene har ifølge mange tysfjerdinger påført nordlandskommunen et stempel mange lokale ikke kjenner seg igjen i.

– Det kan være mange forklaringer for hvorfor dette pågikk så lenge og rammet så mange, men det som er unikt for Tysfjord, er at denne kommunen nå tar et kraftoppgjør mot seksuelle overgrep.

– Det er noe andre kommuner kan lære av, sier Tore Jakobsen til eget fagblad.

Tysfjord kommunes pleie- og omsorgsleder Morten Aspaas, understreker at det er overgrepsofrene som er de rammede. Han vil imidlertid også få frem at overgrepssakene har vært tung å håndtere også for andre i tysfjordsamfunnet. Foto: Johnny Andersen / NRK

– Stolt av å jobbe i Tysfjord

Også pleie- og omsorgsleder Morten Aspaas uttaler seg til Fagforbundets magasin:

– Det har vært tøft. Mange har slitt med å gå på jobb. Det er ofrene som er rammet, men saken har vært tøff for alle. Både ansatte og kommunen som helhet har en hard tid, sier Aspaas, men legger til:

– Det er noe helt spesielt med Tysfjord-folket – hvordan de holder motet oppe, og samholdet. Det gjør meg stolt av å jobbe i Tysfjord.

Drag var et av lokalsamfunnene i Tysfjord som ble rammet av sjokk og sorg, etter at VG i 2016 fortalte om grove seksuelle overgrep begått mot barn i blant annet denne bygda. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Fakta - Tysfjord Ekspandér faktaboks Tysfjord (samisk: Divtasvuona suohkan) er en kommune i Nordland.

Den ligger lengst nord i Salten og i søndre del av Ofoten. Den grenser i nord mot Ballangen, og i sør og vest mot Hamarøy. Kommunen har i øst en lang grense mot Sverige. Tysfjord er et samisk kjerneområde der befolkingen opprinnelig var av sjøsamisk og lulesamisk opprinnelse. I dag er Tysfjord en to-språklig kommune, norsk og samisk, og ble fra 1. januar 2006 innlemmet i Sametingets Språkforvaltningsområde.

Kommunen har navn etter Tysfjorden, som har grener langt innover mot svenskegrensen.

Tysfjord kommune særpreges av de lange, dype fjordene og de høye, bratte fjellene. Tysfjorden er også Norges nest dypeste fjord. Nord-Europas nest dypeste grotte, med det samiske navnet Råggejávrrerájgge, ligger også her. Norges første naturreservat Bekkenesholmen (Bæhtsásasjsuoloj) ligger også i Tysfjord. Det ble ble etablert i 1928. Tysfjord er også kjent for sine rike fiskeforekomster, og verdens største sildefiske foregår her hver vinter.

Store flokker med spekkhoggere på jakt etter norsk vårgytende sild har blitt en turistattraksjon de senere årene. Kilde: Wikipedia

Ønsket fred fra media

Nylig arrangerte Fagforbundets lokalforening i Tysfjord en såkalt «Gla'dag» som dugnad.

Her var ingen politikere, representanter fra kommuneledelsen – eller medier til stede.

«Tysfjerdingene ønsker fred for pressen i dag, en pause fra det som her bare kalles saken.», het det i beskrivelsen av dagen.

Arrangementet var et initiativ fra fagforeningen, og ble initiert i en lukket Facebook-gruppe.