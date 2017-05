Tysfjord-saken: – Det viktigste er at ofrene blir hørt

11. mai 2016 ble artikkelen «Den mørke hemmeligheten» publisert. Den ble raskt kjent som Tysfjord-saken. Etter at den kom ut har mange hemmeligheter kommet frem i lyset. Saken har fått nasjonal oppmerksomhet og på onsdag ble den tildelt årets featuresak.

– Det er veldig stor stas å få tildelt denne prisen. Vi skal jo stå og ta imot priser for arbeidet vi har gjort, men det viktigste for min del er at ofrenes historier har blitt hørt.

Dette sier Kenneth Hætta som sammen med Harald Amdal gravde frem historiene fra den lulesamiske bygden.

MØRKE HEMMELIGHETER: Den lulesamiske bygden har opplevd å sette dagsorden etter at de mange overgrepssakene har blitt kjent. Foto: Astor Iversen

​

– Meningsfullt

Etter avsløringen har tallene på antall overgrepssaker steget drastisk. Per dags dato er tallet på 120 saker. Marion Knutsen (29) var en av de 11 personene som sto frem i VG-helg artikkelen. Hun kan nå omtales som sakens ansikt utad.

ÅPEN: Marion Knutsen fortalte gjennom «Den mørke hemmeligheten» om hennes mors historie som inneholdt overgrep, og hvor moren til slutt tok sitt eget liv. I fjor ble hun blant annet tildelt årets same og årets nordlending. Foto: Arild Moe / NRK

Saken har rammet mange og artikkelskribenten sier han er både rørt og stolt over mottagelsen av den nå snart ett år gamle artikkelen.

– Jeg skjønner at artikkelen har betydd mye for folk, og jeg har fått tilbakemeldinger som er nesten overveldende, sier Hætta.

Det at folk har sperret opp øynene på nasjonalt nivå, og ikke bare i de samiske miljøene, er viktig for frilansjournalisten.

– Det er slike saker som gjør det meningsfullt å være journalist. Jeg tror at folk nå føler at deres historier er blitt hørt og det som har skjedd i Tysfjord har fått nasjonal oppmerksomhet, sier Hætta.

Konsekvenser

Hætta jobber som frilansjournalist og han mener båndene til intervjuobjektene måtte bli sterke for at de skulle tørre å fortelle om hendelsene som de har vært gjennom.

– Det handler litt om å skape tillit og være til å stole på. Still deg spørsmålet: Hvorfor skal en Tysfjord-kvinne for første gang fortelle om det verste hun er blitt utsatt for til journalister?

FORSIDEN: Slik var saken fremstilt på forsiden av VGs utgave. Saken kunne folk lese om i VG Helg 11.06.2016. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ifølge Hætta var det heller ikke tilfeldig at han gikk med saken til Norges største avis. For han var det viktig at saken satte dagsorden.

– Jeg mente at artikkelen måtte eksponeres for et stort publikum, foreslo VG og det endte jo også slik. Nå har de sterke historiene kommet fram i lyset og jeg håper at journalistikken har ført til noe bra både for enkeltpersoner og samfunnet, avslutter Hætta.