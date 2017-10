TV 2 lover å bruke 250 millioner kroner i året på nyheter, og 50 millioner kroner årlig på norsk drama, ifølge kanalens søknad på ny TV-avtale.

I søknaden på det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget, skriver TV 2 at millionbeløpet skal avsettes til direkte redaksjonelle kostnader knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen, ifølge Kampanje.

Minimum 100 redaksjonelle årsverk vil avsettes til nyhetssendingene på hovedkanalen.

– TV 2 har en ambisjon om å styrke satsingen på nyheter. Vi har likevel valgt å legge tilbudet noe under dagens satsing og våre ambisjoner fremover. Dette skyldes et behov for fleksibilitet i kostnadene, for det tilfelle at inntektsgrunnlaget endrer seg, heter det i søknaden.

I tillegg viderefører kanalen satsingen på norsk drama med en investering på 50 millioner kroner årlig, og kanalen vil bruke minimum fem millioner kroner på programmer for barn og fem millioner på programmer for unge. Religion, underholdning og sport er også blant programområdene kanalen vil satse på.

Programmer for den samiske befolkningen og språklige eller etniske minoriteter, vil kanalen derimot droppe.

Det samme gjelder kultur og natur og vitenskap.

Dersom kanalen skriver under på en ny TV-avtale med Staten, vil de få en årlig kompensasjon på 135 millioner kroner.