* Tanavassdraget er et av verdens største elvesystemer for atlantisk laks, og det med høyest årlig fangst i utbredelsesområdet til atlantisk laks.

* I enkelte år har Tana stått for en femdel av all elvefangst i Europa, og halvparten av all elvefangst av laks i Norge. Men fangstene er kraftig redusert, fra 129 tonn i 2001 til 38,5 tonn i fjor.

* Norge og Finland har siden 1873 regulert fisket i grenseelva i fellesskap. Avtalen har ikke vært revidert siden 1990. Regjeringene i Norge og Finland har forhandlet fram en ny avtale som skal få ned fiskepresset. Avtalen må godkjennes i Stortinget og Riksdagen.

* Både på norsk og finsk side har avtaleutkastet ført til skarpe lokale protester og krav om reforhandling.

* Det lokale forvaltningsorganet Tanavassdragets fiskeforvaltning og Sametinget mener de ble holdt utenfor de avsluttende forhandlingsrundene. De hevder også at avtalen gir finske hytteeiere rett til å fiske gratis på norsk side.