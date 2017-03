To gull til Reinås i Nordnorsk mesterskap

Nordnorsk mesterskap i langrenn arrangeres denne helga på Kvaløysletta i Tromsø kommune. Arrangør er Kvaløysletta skilag, som er en av landsdelens største skiklubber,

På fredag ble det gull på 7,5 km klassisk for Jan Arthur Reinås, som er fra Skånland i Troms og representerer NTG-L/Fjell Skilag.

Reinås vant med tiden 20:14,7 og var med det 32,8 sekunder foran sølvmedaljevinner Amund Kleist Godal (MVS/Innstrandens IL. Bronsemedaljevinner Sigve Bornø Novstad (NNS/Medkila Skilag) var 43,3 sekunder bak vinneren.

– Det var et litt tungt løp, men jeg fikk nå kjempet meg gjennom. Og det ble til slutt et bra løp, sier Reinås til NRK Sápmi.

Sjekk alle resultatene fra fredag

To og et halvt minutt foran sølvvinneren

På lørdagens 15 km fristil var Jan Arthur Reinås helt suveren. Han vant med tiden 42:23,9, som er hele 02:30,4 foran sølvvinner Amund Kleist Godal (MVS/Innstrandens IL). Bronsevinner Henrik Arntzen Joks (Forsøk IL/Team Nordlysbyen Ski) var 03:16,7 bak vinneren.

– Det var et veldig godt løp. Jeg holdt høy fart fra start og gikk like fort i 15 km. Så det var et bra løp, fastslår Reinås.

Han har vunnet to renn i årets Norgescup, men mener at lørdagens løp var under nivået i Norgescupen.

– Det er uansett artig å vinne Nordnorsken, understreker Reinås.

Jan Arthur Reinås er gullgrossist i Samisk mesterskap i langrenn. Her er han fotografert i SM 2015 i Karasjok. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jan Arthurs klubbvenninne, Ida Storjord Tovås (Fjell skilag), vant gull i lørdagens 7,5 km i klassen jenter 16 år. I fredagens 3 km ble den sølv på Tovås bak Edvarda Iselvmo fra Mellembygd IL.

Sjekk alle resultatene fra lørdag

Nummer tre i Norgescupen

Jan Arthur Reinås har i flere år blitt regnet som et interessant langrennstalent. Han har blant annet representert Sápmi i Arctic Winter Games (AWG).

Han var også tatt ut til fjorårets AWG i Nuuk på Grønland, men da valgte han å prioritere nasjonale renn i Norge.

Jan Arthur Reinås har vunnet flere medaljer i Arctic Winter Games. I 2010 ble det blant annet sølv i stafett. På laget gikk Antaris Vannar, Jan Arthur Reinås og Ruben Forsberg. Foto: Sander Andersen / NRK

Junior Norgesmesterskapet tidligere i år ble ikke som Jan Arthur hadde håpet. Han ble litt satt tilbake formmessig etter en kort sykdomsperiode. Her ble beste plassering en åttendeplass.

– Jeg hadde store forventninger, men noen ganger går det ikke etter planen, sier Reinås.

I Norgescupen har det gått bedre. Der ligger han på tredje plass sammenlagt, når det gjenstår ett renn igjen. Det går om to uker.

– Det blir det siste viktige rennet for meg denne sesongen. Jeg har ingen sjanse til å vinne hele cupen. Det toget gikk nok for en stund siden. Det blir en hard kamp om andre og tredje plassen der, forteller Reinås.

Les også: To gull til samisk skitalent under Nordnorsk mesterskap

Utviklet seg på det meste

Jan Arthur Reinås er selv fornøyd med tingenes tilstand i langsrennssporet og sin egen utvikling.

– Jeg føler at jeg har utvilket meg som langrennsløper. Jeg har blant annet fått en mye bedre kapasitet, bedre teknikk og blitt sterkere. Egentlig har alt blitt bedre, sier 18-åringen og smiler.

Du har også hevdet deg i sprint i år.

– Det er veldig artig. Jeg har nok blitt raskere også. Det er sånn med den alderen jeg er i at man utvikler seg stadig, sier Reinås.

I helgas nordnorske mesterskap har den unge mannen mulighet til å vinne enda ett gull. I dag er det nemlig sprintstafetter.