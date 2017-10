Torsdag legger finansminister Siv Jensen fram statsbudsjettforslaget for 2018. Teatersjef Rolf Degerlund tror at det er gis penger til et nytt bygg.

– Jeg forventer at det nå er satt av penger til et nytt teaterhus til Beaivvas, samlokalisert med Samisk videregående skole, sier Degerlund.

Beaivváš sami teatersjef Rolf Degerlund har høye forventninger til statsbudsjettet. Foto: Roger Manndal

Statsråd og Høyres førstekandidat til stortingsvalget i Finnmark, Frank Bakke-Jensen har i høst under valgkampen lovd at det kommer penger til et nytt bygg.

Kan ikke kommentere

Men i kommunikasjonsavdelingen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier de at de ikke kan kommentere om verken Beaivváš samisk nasjonalteater eller Saemien Sijte får støtte til nytt bygg.

– Statsbudsjettet for 2018 legges fram av regjeringen torsdag 12.oktober.

Statssekretær for samiske saker Anne Karin Olli kan ikke kommentere før budsjettet er lagt fram. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vi kan ikke kommentere bevilgningene før budsjettet er lagt fram for Stortinget, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Ventet lenge på støtte

Den sørsamiske kulturinstitusjonen Saemien Sijte har flere år ventet på bevilgning til et nytt bygg. i 2017 fikk de penger til å jobbe videre med byggeprosjektet, men ikke til selve bygget.

Per dags dato er planene klare for et nybygg, men finansiering og byggestart er uavklart. Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Sametinget har budsjettert at de behøver 665 millioner kroner i 2018.

Dette har Sametinget budsjettert for 2018. Foto: Sametinget.no / NRK

Mindre å rutte med

Veksten i oljepengebruken neste år blir lavere enn den har vært de siste åra. Det er vekst i økonomien, det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før, sier Jensen til Dagbladet.