Tar et oppgjør med rasismen mot samene

Tittelen på kronikken i Aftonbladet er «Rasismen mot samer – vår mörka historia».

– Det er smertefulle scener. Krenkelsene føles på bar hud. Jeg innser skamfullt hvor lite jeg egentlig kjenner til Sveriges rasistiske behandling av landets urfolk, innrømmer Jonna Sima i sin kronikk.

Kronikøren mener at Amanda Kernells film «Sameblod» ikke bare er en god film, men også en viktig film. Jonna Sima spår at filmen blir Sveriges bidrag til neste Oscar-utdeling. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Med Amanda Kernells kritikerroste og prisvinnende film «Sameblod» som utgangspunkt, beskriver kronikøren hvordan hovedkarakteren Elle Marja i filmen drømmer om Uppsala og det å kunne studere videre der. Men hennes frøken nekter å skrive vitnemål, som kunne ha gjort reisen mulig.

Sameblod är en unik filmupplevelse för att den visar att det är på tiden att vi alla lär oss mer om samer. Deras historia är också vår. Kronikør Jonna Sima

– Det er 1930-tallet og rasebiologi er et felt for akademiske studier i Sverige. Lærerinnen forklarer at Elle Marja har for liten hjerne til å kunne lese med svensker, skriver Sima.

Grunnla Statens institutt for rasebiologi

Sima nevner også forfatteren Maja Hagerman, som for to år siden gav ut «Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta».

– Det er en viktig bok for å forstå vår mørke historie og at det fantes forhåpninger også på universitetene om at naizistenes verdensordning skulle bli virkelighet.

Lundborg grunnla Statens institutt for rasebiologi i Uppsala i 1922. Da Maja Hagerman skrev boken gikk hun gjennom 13.000 brev og 12.000 fotografier. Disse viser at Lundborg var perverst opptatt av å reise rundt i det nordlige Sverige og måle skaller (red. forklaring; hoder).

– Herman Lundborg anså at samer, eller «lappar» som han kalte dem, var en mer primitiv rase enn svenskene i sentrale Sverige. Han ville for enhver pris forhindre dem i å blande seg med andre svensker, skriver Sima i sin kronikk.

Internasjonal dag mot all rasediskriminering

Kronikken til Jonna Sima er publisert dagen før FNs internasjonale dag mot rasediskriminering, som er i dag 21. mars.

Dagen setter søkelys på de millioner av mennesker som lever med stigma og diskriminering. Dagen skal feire mangfold og slå ned på diskriminering i alle former.

Dagen ble markert for første gang i 2014, og det er FNs aidsprogram, UNAIDS, som har ansvar for markeringen.

Diskriminering på jobb, skole, helsesystemet eller på andre områder reduserer menneskers mulighet til å delta fullt i samfunnet eller til å ta vare på seg selv og sine nærmeste.

Millioner av kvinner og jenter over hele verden blir utsatt for vold og blir nektet muligheten til få oppfylt sine rettigheter.

Over 70 land har lover som kriminaliserer forhold mellom to av samme kjønn.

Over 30 land har restriksjoner mot at mennesker med HIV skal få besøke eller bo der.