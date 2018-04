Hjerter overalt.

Det er ingen tvil om hva innbyggerne på vestsiden av Tysfjord synes om den vedtatte kommunegrensen.

I dag, torsdag, avgjør politikerne i Tysfjord om de skal legge ned arbeidet med sammenslåingen. Også i Narvik, Ballangen og Hamarøy er det møter.

Innbyggere i nye Hamarøy har møtt opp utenfor lokalet der dagens kommunestyremøte i Tysfjord skal holdes.

– Jeg tenke det kunne være hyggelig at vi kan vise vår takknemlighet ved å gi Monica Mæland en liten oppmerksomhet, sier initiativtaker Miriam Paulsen.

Men hun har også et stikk til media.

– Ingen media har tatt seg tid til å vie oppmerksomheten til oss som er fornøyde med vedtaket, sier Paulsen, som mener at medias dekning av Tysfjord-delingen har vært ensidig.

Initiativtaker Miriam Paulsen fra Drag i Tysfjord er takknemlig for den vedtatte grensen. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Opprør og krangling

Den nye grensen mellom nye Narvik og nye Hamarøy har også ført til fullt opprør og demonstrasjon blant innbyggere i nye Narvik kommune, og krangling på Stortinget.

Fredag trakk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) en grense som fører til at nordsiden av Tysfjord slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørsiden slås sammen med Hamarøy.

Grensen settes slik at to kraftverk havner i nye Hamarøy kommune, og vil trolig gi kommunen en årlig inntekt på mer enn 10 millioner kroner. Sametinget støttet dette forslaget.

Politikere og innbyggere i den nye storkommunen Narvik reagerer kraftig på at det ikke er de som får kraftverkene i sin nye kommune.

– Ensidig fokus i media

Siden da har det kokt i lokale medier om saken, stort sett med fokus på misnøyen til innbyggerne i nye Narvik.

– Det har den siste tiden stort sett bare vært negativ omtale i media om den nye grensen om deling av Tysfjord som er vedtatt, sier Miriam Paulsen.

Like før møtet begynte i dag ble det holdt en markering for å støtte den foreslåtte grensen.

– Det er viktig at vi sender signaler til storting og regjering på at vi er fornøyde med at den nye Hamarøy kommune blir tilgodesett med ressurser, og gis mulighet til å utvikles som en bærekraftig kommune, poengterer Paulsen.

Hamarøyordfører Jan-Folke Sandnes forlot eget kommunestyremøte for å støtte markeringen. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Hamarøyordføreren forlot eget kommunestyremøte for å støtte markeringen.

– Jeg har forståelse for at folk i Kjøpsvik reagerer. Men det er uforståelig at man reagerer så kraftig, sier ordfører Jan-Folke Sandnes.

I tillegg kritiserer han media for ensidig dekning av saken, og mener at Hamarøy-siden nærmest ikke har blitt hørt.