Badjel 12 jagi áigi lei vejolaš vázzit jieŋa alde Shishmaref sullos Alaska Davvi rittus. Jiekŋa sudjii go čakčastoarpmat bohte.

Dalle jo lei mearrajiekŋa jávkamin.

FERTE FÁRRET: Inupiaq-nisu Annie Weyiouanna muitala ahte eanetlohku lea mearridan ahte dál lea bággu guođđit iežaset ruovttuid. Foto: Vibeke Røiri / NRK

Dál ii leat šat jiekŋa, ja bárut dolvot stuorra osiid sullos merrii.

– Mii sáhttit massit 30 mehtera sullos stoarpma vuolde. Dat lea issoras, go mis ii leat nu ollu eana maid sáhttit massit, muitala Annie Weyiouanna.

Fertejit fárret

Son gullá inupiaq eamiálbmogii, ja bargá báikkálaš koordináhtorin Shishmaref sullos. Kárttas ja govain čájehastá Weyiouanna gos eana lea jávkan.

– Ovdalis ledje mis bávttit dáppe, muhto dat leat buot jávkan.

Sis ii leat šat eará vejolašvuohta go fárret.

– Mii leat iešbirgejeaddjit, muhto fárret eat sáhtte dahkat okto. Dasa dárbbašat veahki, nu mo eará servvodagat láhkosis mat vásihit dan seammá, dadjá Annie Weyiouanna.

– Eai beasa merrii bivdit

2005:s ráhkadii NRK dokumentára «Der vinteren er velstand». Dalle jo lei suolu jávkamin, muhto lei ain doaivva ahte eai dárbbaš fárret.

NRK Ole Rune Hætta lei dokumentára filbmadahkki.

FILBMADAHKKI: Ole Rune Hætta ráhkadii dokumentára Shishmaref birra 2005:s. Foto: NRK

– Lea vehá váivi fas oaidnit govaid sullos. Dát lea juoga mii leamaš moaddelot jagi dihtosis, ahte šaddá vearrát ja vearrát orrut diein báikkiin, dadjá Hætta.

Son muitala ahte Shishmaref suolu ii leat go 5-6 njealjádas kilomehtera stuoris.

– Go ii boađe jiekŋa, dalle go láve boahtit, de šaddá sidjiide váttisvuohta go eai beasa meara ala. Sin servvodat lea nu ahte sii vižžet measta buot biepmo meara alde. Ja go rábas mearra lea, ja garra dálkkit, de eai beasa meara ala go eai leat stuorra fatnasat, dadjá Hætta.

Agibeaiduollu suddá

Dálkkádat senior dutki Dálkkádat dutkan guovddážis, Oslo universitehtas, Marianne Tronstad Lund, dadjá ahte agibeaiduolu suddan lea juoidá mii dáhpáhuvvá oba árktalaš guovllus.

IHTET: Ralph Sinnok dadjá ahte mammut bázahusat ihtet go agibeaiduollu suddá. Foto: Vibeke Røiri / NRK

Inšenevra ja guovlluolmmoš Ralph Sinnok čájeha mammutdávttiid, ja muitala ahte go dálkkádat lieggana de maid jávká agibeaiduollu - dahje girsi.

– Vuolábealde muoldda ja sátto lea girsi. Girsi lea vuođđun moldii ja sáddui, jus dat suddagoahtá de gahčagoahtá buot eana mii lea dáppe, ja erošuvdna dáhpáhuvvá johtileappot, dadjá Sinnok.

Dutki: – Maiddái dáppe dáhpáhuvvá seamma

Dálkkádat senior dutki Dálkkádat dutkan guovddážis, Oslo universitehttas, Marianne Tronstad Lund, dadjá ahte agibeaiduolu suddan lea juoidá mii dáhpáhuvva oba arktálaš guovllus.

DUTKI: Dálkkádat senior dutki Dálkkádat dutkan guovddážis, Oslo universitehtas, Marianne Tronstad Lund, dadjá ahte go agibeaiduollu suddá de billašuvvet sihke viesut ja geainnut. Foto: NRK

– Dáppe Norggas dáhpáhuvvá dát erenomážit gáiseguovlluin ja maiddái Svalbárddas, muitala Lund.

Son dadjá ahte leat ollu álbmogat geat leat hearkkes dilis go dálkkádat dál lieggana.

– Sihke eamiálbmogat davviguovlluin, ja maiddái sii geat orrut sulluin Jaskes Ábis, goaskkehuvvet dasa go áhpi badjána. Muhto maiddái álbmogat mat vásihit eanet garra dálkkiid, nu ahte leat ollosiidda geasa dálkkádatrievdadusat čuhcet, dadjá dutki Marianne Tronstad Lund.