Stuora dálkkadatkonferánsa

Dálkkádatrievdan ja guoddi ovdánahttin Árktalaš guovllus lei váldofáddá Arctic Circle konferánssas Reykjavikas, Islánddas. Dan dieđiha Kaallalit Nunaata radio. Olles 2300 árktalaš áššedovdit 50 iešguđetge riikkas ledje čoahkkanan konferánsii. Stuora Kaallalit Nunaata delegašuvnna álbmotdiggeláhttu Aleqa Hammond liiko go čalmmit dál áicet Árktisii, go guovllu šaddá eanet aht eanet guovddáš báikkiin máilmmis go dálkkit rivdet ja ovdáneapmi ferte ráddjejuvvot.