Støtter vedtak om å slakte ned villreinstammen

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har bestemt seg. 2.200 villrein i Nordfjella må bøte med livet i et forsøk på å stanse skrantesyken.

– Jeg er glad for å høre at villreinstammen nå skal utryddes, fordi dette er en skummel sykdom, som man ikke vet så mye om ennå, sier Anti til NRK Sápmi.

Reindriftsnæringen har lenge vært svært bekymret for at skrantesyken (CWD). Anti sier videre at dette vedtaket kan redde tamreinen i området.

– Området bør fredes en tid

Selv om han ikke føler seg sikker på at tamrein ikke allerede er smittet, så vil dette vedtaket uansett hindre eventuell smitte.

– For å være sikre på at sykdommen blir helt borte, så bør området fredes i ganske mange år før man bygger opp en ny stamme, sier Anti.

Skrantesyke ble påvist i fjor på tre villrein i Nordfjella og på to elg i Sør-Trøndelag. Det er ingen andre kjente tilfeller av sykdommen i Europa.

Ingen behandlingsform

VEDTATT: Finnes ingen behandlingsmåte, kun uttak som kan hjelpe. Foto: Erik Waage

Landbruksminister Jon Georg Dale forteller til NRK Sápmi at det allerede er blitt tatt 10.000 prøver av villrein, og at det skal tas 20.000 prøver det kommende året for å vite sikkert at sykdommen ikke finnes hos andre villreinstammer.

– Vi har gjort en vurdering av andre metoder, men det finnes ikke noen behandlingsform for denne sykdommen, og da er de faglige rådene fra blant annet Mattilsynet at vi er nødt til å gjøre et uttak på hele stammen, sier Dahle.

Landbruksdepartementet regner med at uttak vil starte til sommeren.