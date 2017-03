Stortingspolitiker: – Vi frykter at sørsamisk forsvinner helt

– Vi frykter at disse små sårbare språkene, miljøene og kulturene vil sakte, men sikkert forsvinne, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) ber om at regjeringen legger fram en stortingsmelding om å styrke sørsamisk språk, kultur og næring.

– Det er en veldig stor berikelse for hele storsamfunnet at vi har ulike språk og kulturer. Litt krevende i hverdagen, men du verden for en berikelse det er at Norge en nasjon av flere folk, mener Andersen.

– Færre snakker språket

Sørsamisk språk står på UNESCOs liste over alvorlig truede språk, og det er bare noen hundre personer som prater sørsamisk.

– Utviklingen over mange år er at færre snakker språket. Det vil være et stort tap for oss alle sammen hvis språket forsvinner, forteller stortingsrepresentanten.

– Man sliter med å holde oppe budsjettene til samepolitikken, og for det sørsamiske er det spesielt vanskelig fordi det er så smått. Sørsamisk, som er en minoritet i minoriteten, blir jo ofte nesten ikke nevnt.

I fjor høst ble en norsk offentlig utredning offentliggjort som har fått navnet «Hjertespråket». Et dokument der et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått mer enn 100 tiltak som vil sikre gode og likeverdige tjenester på samisk.

– Vi legger Hjertespråket til grunn og sier at den må følges opp, sier Karin Andersen.

BERGET: De unge sørsamene kjempet i fjor for at den sørsamiske skolen i Hattfjelldal skulle overleve. Regjeringen foreslo å ikke gi penger til å drive skolen, men ble berget i siste liten. Foto: LARS-PETTER KALKENBERG

Forventer flere tiltak

I forslaget fra Ap, SP og Sp nevnes også den prekære situasjonen til lulesamisk, som også står på lista over alvorlig truede språk. Men forslaget er begrenset til å gjelde sørsamisk.

– Lulesamisk er også sterkt truet og må også styrkes, understreker stortingsrepresentanten.

«Lulesamiske og sørsamiske språkbrukere møter sjelden sitt eget språk i litteratur, film, musikk, i media og i det offentlige rom generelt, også sammenlignet med nordsamisk», lyder det i forslaget.

Andersen mener at det nå må legges en ekstra oppmerksomhet på sørsamisk, med flere tiltak som sørger for at de små språkene ikke forsvinner.

– Vi håper på tiltak som gjør at sørsamisk kan leve videre i mange år fremover.