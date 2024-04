Storebrand utestenger investeringer i Øyfjellet vindkraftanlegg

Det bekrefter Storebrand overfor NRK.

I 2022 satte storbanken Eolus Vind på en såkalt observasjonsliste på grunn av fare for brudd på menneskerettighetene til reineierne i Jillen-Njaarke, som følge av vindkraftutbygging på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland.

I 2023 overtok Øyfjellet Wind AS vindkraftanlegget fra Eolus Vind AB, og Eolus Vind trakk seg fra prosjektet.

I en e-post til NRK bekrefter Storebrand at de ekskluderer Øyfjellet Wind Investments AS fra deres investeringsunivers. Dette er selskapet som eier Øyfjellet Wind AS.

Det betyr at Storebrands forvaltere ikke kan kjøpe obligasjoner eller rentepapirer fra selskapet.

Samtidig fjerner de Eolus Vind AB fra observasjonslisten, da de ikke lengre er en del av prosjektet.

Storebrand mener at risikoen for at Øyfjellet vindkraftanlegg bryter menneskerettighetene til reindriftssamene i Jillen-Njaarke er for stor, og trekker seg som investor, skriver storbanken i en e-post til NRK.

Reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke og vindkraftutbyggeren Øyfjellet Wind møtes i retten 27. mai.