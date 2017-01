– Det vi nå gjør, det gjør vi av nødvendighet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

I dag ble det klart hvordan det nye politilandskapet i Norge vil se ut, etter at politidirektøren la fram den nye politireformen.

– Over lengre tid har vi sett at vi har hatt lensmannskontor med kort åpningstid og tynn bemanning, og det er dette vi vil gjøre noe med.

Humlegård vektlegger at en av hovedformålene med den nye reformen er at det skal være flere politi ute, og færre i kontorene.

Dermed vil det bli mindre papirarbeid og mer politiarbeid i felt.

– Vi skal jobbe på en annen måte, vi skal jobbe mer ut fra bilene, jobbe mer med det vi kaller politiarbeid på stedet, altså gjøre sakene mer ferdig der og da, sier politidirektøren til NRK.

Mange slike mindre og større grep, vil ifølge Humlegård gjøre at politiet kan gi bedre tjenester enn i dag.

126 politikontor legges ned

Det blir store endringer i organiseringen. 126 kontorer legges ned, og 7 nye opprettes, og det betyr at det i Norge til sammen vil være 221 lensmannskontorer og politistasjoner.

500 medarbeidere vil måtte flyttes på.

I de tre nordligste fylkene legges 16 kontorer ned, i Finnmark mister Nesseby lensmannskontoret sitt.

– Det er kort vei fra kontoret som blir lagt ned til det neste, så jeg vil si at det var en god avgjørelse, sier Humlegård.

Målet for politiet i Finnmark er ikke å få kortere responstid.

– Det er store avstander i Finnmark, så jeg tror ikke man kan forvente kortere responstid, men Finnmark er jo det stedet i landet der det er flest politi per innbygger, og det skal fortsatt bemannes opp.

I forbindelse med reformen har politiet hatt tett samarbeid med kommunene, og lyttet til innspill og høringsuttalelser fra lokalbefolkningene.

– De fleste kommunene vil være fornøyd, men vi er også klar over at det er noen som vil være misfornøyd med at de mister lensmannskontoret sitt, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politimesteren i Finnmark: – Viktig milepæl

Politidirektøren har fulgt anbefalingene til politimestermesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, som er fornøyd med reformen.

– Det er en viktig milepæl, og det er nå endringen begynner, og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt i det, sier Hætta til NRK.

– Jeg er også veldig fornøyd med at politidirektoratet uttrykker dem ser at det effektiviseringskravet som ligger til grunn, ikke har vært like tilgjengelig for Finnmark, som andre politidistrikter.

Før reformen trer i kraft vil kommunene, og andre instanser ha klagemulighet fram til 10. mars i år.

FORNØYD: Politimester for Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, er svært fornøyd med den nye politireformen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Slik blir de 17 tjenestestedene organisert i Finnmark:

Alta, Loppa og Kautokeino lensmannsdistrikter, blir slått sammen til Alta lensmannsdistrikt. Tjenestesteder blir: Alta, Loppa og Kautokeino lensmannskontorer. Administrasjonssted: Alta.

Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp lensmannsdistrikter, blir slått sammen til Hammerfest politistasjonsdistrikt. Tjenestesteder blir: Hasvik, Måsøy, og Nordkapp lensmannskontorer. Administrasjonssted: Hammerfest.

Porsanger, Karasjok, Lebesby, og del av Berlevåg og Gamvik Lensmannsdistrikter, blir slått sammen til Porsanger lensmannsdistrikt. Tjenestesteder blir: Porsanger, Gamvik, Karasjok og Lebesby lensmannskontorer. Administrasjonssted: Porsanger.

Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana og Nesseby, og del av Berlevåg og Gamvik, lensmannsdistrikter, blir slått sammen til Varanger politistasjonsdistrikt. Tjenestesteder blir: Kirkenes, Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø, Vardø og Tana lensmannskontor. Administrasjonssted: Kirkenes.

Legger ned 5 lensmannskontorer i Troms

Salangen, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund og Skånlands lensmannskontorer legges ned.

I Troms blir det 5 lensmanns- og politistasjonsdistrikt, med 10 tjenestesteder.

Nordland reduseres med 10 tjenestesteder

Hadsel, Bø, Lødingen, Ballangen, Saltdal og Beiarn, Steigen, Gildeskål, Rødøy, Hemnes og Sømna lensmannskontor legges ned.

I Nordland politidistrikt berges Grane og Hattfjelldal lensmannskontor og Tysfjord lensmannskontor.

Nordland er nå delt inn i 31 lensmanns- og politistasjonsdistrikter, med den nye reformen vil det være igjen 11 lensmanns- og politistasjonsdistriktet, med til sammen 21 tjenestesteder.