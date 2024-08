Pukkellaksen gyter hvert andre år. I 2025 blir norske elver igjen invadert av pukkellaksen.

Den regnes som en fremmedart som kan true atlantisk laks. Derfor er den uønsket i Norge.

Tanaelva regnes som en av verdens viktigste lakseelver, men der står utfordringene i kø når elva skal vernes mot pukkellaks.

De har enda ikke en fungerende felle som skal ta ut den uønskede pukkellaksen før den går opp elva for å gyte.

Pukkellaks Foto: Nils John Porsanger / NRK Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.

På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.

I dag fanges pukkellaks i hele Norge, men i Troms og Finnmark er pukkellaksen mest tallrik.

Fangstene av pukkellaks i Norge har økt kraftig de senere årene, og arten ser også ut til å utvide kjerneområdet sørover i landet.

Det er registrert at pukkellaksen gyter i flere norske elver. Kilde: Norsk institutt for naturforskning

– Risikerer å ødelegge!

I år har det blitt jobbet med å finne et bedre egnet sted å ha fellen og flere NRK har snakket med er bekymret for at man ikke får en fullgod felle i Tanaelva.

En av dem er den lokale laksefiskeren Per Torleiv Ravna.

– Den har jeg ingen tro på, sier Ravna til NRK.

FISKET LENGE: Per Torleiv Ravna (59) fra Tana sier han har fisket laks i 57 år. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Ravna mener fellen er for dårlig og setter laksen i for stor risiko.

– Man burde prøve å stoppe den, men ikke med så stor risiko som man gjør nå, hvor man risikerer å ødelegge laksestammen.

I fjor tok fellen i Tanaelven ut rundt seks prosent av all pukkellas i elva. 120.000 pukkellaks svømte forbi, mens 7666 ble tatt av fella.

Det var da Norges største felle for pukkellaks.

Siden den gang har Veterinærinstituttet jobbet med å finne et bedre sted å stenge elva.

Slik funker fellen:

Pukkellaksen tas ut av fella og slaktes på land mens atlanterhavslaksen slipper forbi ganske raskt.

I hvert fall i teorien.

Videoen viser hvordan en felle for pukkellaks fungerer. Bildene er ikke fra Tanaelva.

– Trenger tid

– Fjorårets laksefelle funket for dårlig.

Det sier prosjektleder for fellen i Veterinærinstituttet, Roar Sandodden til NRK.

Men han understreker at de tar med seg god erfaring og målet til neste år er å få til en god felle mot pukkellaksen.

Nils John Porsanger Kan redusere bestanden – Pukkellaks er en fremmedart og artsdatabanken ser det er en art med svært høy risiko. Det sier lakseforsker i NINA og ekspert på pukkellaks, Eva Bonsak Thorstad til NRK. – Store mengder pukkellaks kan i verste fall medføre reduserte bestander av vår laks i elvene. Når pukkellaksen har gytt, råtner den og dør. Flere er bekymret for at død, råtten fisk i elvene vil kunne ha negative konsekvenser. Mye pukkellaks I fjor ble det nesten tatt ut like mange pukkellaks i Norge som det finnes atlantisk laks i landet, forteller pukkellakseksperten. Hvert år kommer rundt 400.000 av vår laks til Norske elver og i 2023 alene ble 360.000 pukkellaks tatt ut i Norge, forklarer Thorstad. – Det er slett ikke ønskelig med så store mengder pukkellaks for det er en tilleggstrussel, sier Eva Bonsak Thorstad. – Kommer det tusenvis av pukkellaks opp i enkeltelver, slik vi har sett kan skje, så er det risiko for negative effekter på vår laks, sier Eva Bonsak Thorstad. Arnstein Staverløkk / NINA Særlig stort problem nordpå Særlig i Troms og Finnmark er pukkellaksen blitt et stort problem. I 50 elver i Nord-Norge ble det målt i hvert fall elleve ganger så mye pukkellaks som atlantisk laks i fjor, forklarer Thorstad.

Sandodden sier de i år har testet en ny plass å ha fellen, men det har vist seg å være krevende forhold.

– Vi har faktisk pekt ut et nytt område som vi ønsker å se litt nærmere på og som vi har gjort grundige undersøkelser på allerede, sier Sandodden.

Roar Sandodden er forsker og prosjektleder for pukkellaks-fellen i Tanaelva for Veterinærinstituttet. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Det er nemlig utfordrende å finne en god løsning for fellen. Størrelsen på Tanaelva, samt store variasjoner i vannstand gjør at fella må være godt tilpasset.

Derfor må fella være stor og det er noe nytt de har prøvd ut med dårlig tid, forteller Sandodden.

– Vi skal jo sperre hele elva så vi er nødt til å finne et område der vi faktisk kan sperre hele. Det er jo noe nytt og det er noe vi trenger tid på å lære oss.

– Som om jævelen holder på i kirka!

Fiske av atlantisk laks har vært en stor del av livet til lokalbefolkninga i flere hundre år, og er selve grunnen til at det bosatte seg folk i Tana.

– Styrende myndigheter må skjønne at de holder på med det helligste vi har i Tana. Elva er hellig, sier Per Torleiv Ravna.

Ravna mener man heller burde se på andre løsninger, som at lokale fiskere kan fjerne pukkellaksen.

– Det er en hån mot oss som bor her at ikke vi får fiske i den. Lokale fiskere kunne tatt opp 100.000 pukkellaks.

GARN: Per Torleiv Ravna fisker med garn i Tanaelva, som var en få elver i Norge der man kunne fiske med garn før fisket ble stengt i 2020. Foto: Privat

Nå mener Ravna at Veterinærinstituttet ikke har gjort en god nok jobb.

– De holder jo på å lære seg det vi har lært her i løpet av 4000 år. Det skal de lære nå på to sesonger.

– Det er jo som om jævelen holder på i kirka, legger han til.

Tanaelva er stengt for laksefiske. Likevel har noen finlenderne fått lov til å fiske laks.

Tror det kommer flere

Lokale fiskere mener en av løsningene kunne vært å fiske med garn, men Roar Sandodden er uenig.

Det ville nemlig blitt for stor fangst av andre arter, forteller han.

NRK forklarer Hvorfor vil vi ikke ha pukkel­laksen i Norge? Hvorfor vil vi ikke ha pukkel­laksen i Norge? Forstyrr­er: Den første hovedgrunnen er at det kan være fortrengelse eller aggresjon fra pukkellaks som kan påvirke hvor vår laks står i elva, eller når de skal opp for å gyte. – Pukkellaksen gyter stort sett før vår laks, men det kan føre til at laksen står i andre deler av elva og har en annen atferd hvis det er mye pukkellaks, sier lakseforsker i NINA og ekspert på pukkellaks, Eva Bonsak Thorstad til NRK: Hvorfor vil vi ikke ha pukkel­laksen i Norge? Konku­rranse om plass: Den andre hovedgrunnen er at den kan gi konkurranse om plass og mat mellom ungfisk, pukkellaks og laks. – Det ser ut til at pukkellaksunger står kort tid i elven. De kan stå noen uker eller noen få måneder. Da begynner de å spise i elven. Det kan da være konkurranse og kan øke dødelighet og redusere vekst hos våre laksunger, forteller Thorstad. Hvorfor vil vi ikke ha pukkel­laksen i Norge? Dør etter gyting: Den tredje hovedgrunnen er at pukkellaks dør etter gyting. – Da blir de liggende og råtne i elva, og det kan redusere vannkvaliteten i elvene våre, sier Thorstad.

– Garnfiske vil ikke løse problemene med pukkellaksen, for man vil også ta mye laks, sier Sandodden.

– Vi håper vi skal klare å utvikle en sperre som er såpass god, og som ikke skader laksen. Det er derfor vi holder på med dette, legger han til.

Men det kan virke som neste år blir en vanskeligere oppgave:

I 2023 ble det fanget litt over 7500 pukkellaks i Tanaelva mens rundt 120.000 svømte forbi fellen.

Nå forteller Sandodden de har grunn til å tro det vil komme enda flere pukkellaks til Tanaelva neste år.

Han sier likevel at de håper på å ta ut flere pukkellaks enn i fjor, men han vil ikke garantere at de klarer det.

Til sammenligning ble det fjernet over 230.000 pukkellaks fra elver i Nord-Norge i 2023.