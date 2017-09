Statsminister Trudeau til FN: – Canada sviktet sine urfolk

– Vi er et land som er bygget opp av forskjellige kulturer, forskjellige religioner, forskjellige språk. Et land der alle disse smelter sammen, og dette mangfoldet har blitt vår styrke. Men det er ikke og har ikke alltid vært sant for alle som deler vårt land, sa Canadas statsminister Justin Trudeau i sin FN-tale.

Canada fyller 150 år som land i år. I den anledning benyttet statsministeren sjansen til å tale for de forskjellige urfolkene han er statsminister for. National Post har gjengitt delere av talen her (NRK er ikke ansvarlig for eksternt innhold).

– Vi har 150 års dag, men Canada er mye eldre enn som så. Urfolk har bodd her i tusenvis av år. Under fødselen av denne føderasjonen fikk ikke de som kom først være med å bygge det, sa Trudeau videre.

– Canadiere er lei av unnskyldninger

– For Canadas urfolk inneholdt oppbygningen av landet stort sett erfaringer som ydmykelse, mishandling og forsømmelse.

Han tok opp at fortsatt i dag er det foreldre blant urfolk som etter å ha sagt god natt til sine barn, ikke vet om de kommer til å rømme, eller ta selvmord. Forsvinninger og selvmord blant urfolk er mye høyere enn for befolkning for øvrig i Canada.

Dette er noe canadiere har sett og lagt merke til, sa statsministeren videre.

– De ser ulikhetene. De er lei av unnskyldningene. Denne utålmodighet har gitt oss en gylden mulighet til å gjøre noe:

Han viste til at Canada har satt i gang en sannhets- og forsoningsprosess.

– Vi har muligheten til å få til en meningsfull og varig forsoning mellom Canada, First Nations, metisere og inuitter ...

Vil se handling – ikke ord

Pamela Palmater, en advokat og professor av Mi'kmaq-stammen, sier til Aljazeera at hun heller vil se handlinger enn ord.

– Noe av det han sier er svært mektig, noe som gir håp til mange mennesker i Canada, men han faller igjennom hver gang, når det kommer til å faktisk gjøre noe, sa Palmater.