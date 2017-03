Staten vil tvangsredusere reinflokken hans – sitter på vidda og venter på dommen

Fredag satt Jovsset Ánte Sara (25) fra Kautokeino hos reinflokken sin på fjellet og ventet på at han skulle få dommen: Blir han tvunget til å redusere reinflokken?

– Jeg vet ikke hvordan fremtiden min blir og sånn har det vært i lengre tid nå, sier Jovsset Ánte Sara.

Les hele historien: Jovsset (25) forsvarer familiens levebrød i retten

I mars 2014 vedtok Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara må redusere reintallet sitt ned til 75 dyr. Han svarte med å saksøke staten og vant rettssaken i Sis-Finnmárku diggegoddi tidligere i år.

Staten anket dommen og saken er nå oppe i lagmannsretten. Avgjørelsen skulle offentliggjøres fredag da Jovsset Ánte var med reinflokken og ventet på beskjeden.

Men domsavgjørelsen ble utsatt til kommende uke.

– Jeg er selvfølgelig spent og venter jo bare på den. Jeg tenker på det hele tiden og tenker på hvordan det går.

REINDRIFTUTØVEREN MOT STATEN: Jovsset Ánte Sara vant den første runden i retten, men staten gir ikke opp. Foto: Nils Henrik Måsø

– Umulig med 75 dyr

Ifølge Sara er det ikke mulig å klare seg økonomisk med 75 dyr, sa Jovsset Ánte i Studio Sápmi i desember.

– Da kan jeg like greit avvikle hele driften. Men samtidig synes jeg at det har vært viktig å ta opp kampen. Nå kan det hende at jeg sitter igjen med svær regning etter rettssaken men da har jeg i alle fall prøvd å kjempe mot staten.

– Men staten mener at du ikke følger reglene, du skal redusere flokken i likhet med andre reindriftssamer. Er det sant?

– Det er sant at jeg ikke følger reglene, men jeg mener at reglene til staten er urettferdige, svarte Jovsset Ánte.