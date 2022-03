Det har brutt ut åpen konfrontasjon mellom reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark og noen av reineierne i Lágesduottar. Reinbeitedistriktet ligger i Øst-Finnmark og er et av Norges største.

Før jul måtte Staten inn i dette området for å telle reinflokken med tvang, etter at distriktet selv ikke hadde lyktes med tellinga.

I den forbindelse skal de ifølge reindriftsdirektøren hos Statsforvalteren ha møtt stor motstand.

– Faste ansatte og innleide ansatte er utsatt for trakassering, trusler og sabotasje i forbindelse med tvangstellingen, hevder reindriftsdirektør, Sunna Marie Pentha.

Hun sier at de vurderer å anmelde enkelte reineiere.

DRIVER: Her blir en del av reinflokken drevet mot telleanlegget. Foto: RISTEN-MARJA INGA / STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

– Blank løgn, svarer reineier

Sabotasjen skal ifølge Pentha blant annet dreie seg om at de statlig ansatte skal ha blitt nektet å føre reinflokken til mat under tellinga.

Dette kan rammes av dyrevelferdsloven.

– Jeg hører at det sies at vi har sabotert, men det er blank løgn. Ingen har vært imot tellingen, sier reineier John Idar Anti.

Han forstår ikke hvorfor reindriftsdirektøren vurderer å anmelde.

Anti avviser også at det skal ha vært noe fysisk kontakt mellom ham og de ansatte fra staten.

– Dette kommer til å få etterspill. Jeg kan ikke la usanne historier bli stående, sier John Idar Anti.

Hvert reinbeitedistrikt er pålagt å telle reinen, for at myndighetene skal vite at de forholder seg til grensen for hvor mange dyr de har lov å ha.

Styret i distriktet har hatt mistanke om at det er langt flere enn 10.000 dyr i flokken. Derfor har flertallet av reineierne ønsket at staten skulle inn og kontrollere tellinga.

Øvre fastsatt reintall er 10.000. Det samlede offisielle tallet som alle reineierne selv har oppgitt, viser 11.755 (pr. 31.3.21). Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar har vår-, sommer og høstområde på Ifjordfjellet og indre del av Nordkynhalvøya (markert med rød grense). Vinterbeitene ligger i Karasjok (markert med blå grense). Distriktet har 19 siidaandeler. Tilsammen utgjør dette 99 personer.

Kan måtte betale regninga selv

Normalt ville denne jobben ha tatt en til to uker, men på grunn av den påståtte sabotasjen, og dårlig vær, har arbeidet tatt om lag to måneder.

2,7 millioner kroner var satt av til arbeidet, men prislappen blir opp mot 12 millioner kroner.

Utøverne som ikke har bidratt til å få unna tellinga, kan nå risikere å måtte betale ekstrakostnadene. Dette er snakk om et mindretall, men som likevel eier over 40 prosent av reinen i distriktet.

Både folk i distriktet og hos Statsforvalteren bekrefter at det er store interne konflikter innad i distriktet.

Ifølge regjeringsadvokat Erlend Baldersheim har tellingene i vinter avdekket at det er over 12.000 rein. Trolig ligger det endelige tallet på mellom 15.000 og 16.000, ifølge statsadvokaten.

Altså nær 60 prosent mer enn tillatt.

Krevde stans i tellingen

I begynnelsen av mars krevde seks av siidaandelene umiddelbar stans i tvangstellingen. En av de seks var nevnte John Idar Anti.

Onsdag 16. mars møtte de staten i Indre- og Østre-Finnmark tingrett.

Saken falt imidlertid før det kom noen avgjørelse. Årsaken var at tellinga ble ferdig denne dagen.

Advokat Per A. Amundsen opplyste i retten at de seks siidaandelshaverne eier 42 prosent av hele flokken til distriktet, mens reineierne i styret bare eier 11 prosent.

– Man er ikke imot at det skal telles, men forholdene i området gjør det uforsvarlig å telle nå, sa reineiernes advokat.

Han viste til at det gjennom vinteren har vært beitekrise, og at tilstanden til dyrene ikke kan forsvare at de drives til et anlegg hvor de skal gjennom en telling.

– Dyr jages med helikoptre og skutere. De er svake. Denne adferden må stoppe. Det er en dyremishandling vi ser fra statsforvalterens side, sa Amundsen.

Han viste også bilder av drektige simler som aborterte.

– Dette skjer under vanskelige beiteforhold og når dyrene er slitne på grunn av matmangel, sa Amundsen. Dyrene har problemer med å bevege seg, mener reineierne. De mest slitne dyrene legger seg ned, forklarer reineier John Idar Anti. Svært mange dyr har dødd på grunn av drivingen mot telleanlegget, hevder reineierne. Etter at dyrene har vært igjennom tellingen, har de dødd.

Reineier John Idar Anti sier til NRK at han opplevde at de statlig innleide gjeterne drev reinen knallhardt med snøskuter inn mot stedet hvor tellingen skulle foregå.

Ved en anledning skal han og noen andre ha gitt beskjed om hva de mente om dette.

– Men det var ingen fysisk kontakt mellom oss og de innleide. Vi sa bare tydelig ifra om at de ikke kan drive reinen så brutalt, sier Anti.

Regjeringsadvokaten: – Egen vanskjøtsel

Reindriftsdirektør Pentha sier imidlertid at hoveddelen av tellingen foregikk på høst- og vårbeite, da det ikke var erklært beitekrise.

Regjeringsadvokat Erlend Baldersheim viste også til rapporter og vurderinger fra Mattilsynet som mente at det var forsvarlig å gjennomføre tellingen.

Det ble også lagt fram dokumentasjon i retten som viste at noen reineiere forhindret Statsforvalterens innleide folk i å fóre reinen som skulle telles.

Her heter det:

«SF ser alvorlig på at eiere av dyrene forhindrer SF i å gjennomføre tellingen samt at sammen personer forhindrer sine egne dyr tilgang til mat. Dette er brudd på dyrevelferdsloven og vi vurderer å anmelde forholdet.»

Regjeringsadvokaten bemerket også i retten:

– Det er vanskelig å påberope seg egen vanskjøtsel som eget argument for at tellingen ikke skal kunne gjennomføres, sa Baldersheim.

I retten trakk regjeringsadvokaten også fram tilbakemeldinger fra flere av de øvrige reineierne i distriktet.

En av reineierne skal ha uttalt at han synes statsforvalterens folk har gjort en god jobb med tellinga, «til tross for motstand fra enkelte siidaandelsledere».

– Ansatte trakassert og truet

Når det gjelder uviljen de ansatte er møtt med, så stopper ikke den hos enkelte av utøverne i distriktet, ifølge reindriftsdirektør Pentha.

REINDRIFTSDIREKTØR: Sunna Marie Pentha. Foto: Knut-Sverre Horn

Også i sosiale medier skal de statsansatte ha fått hard medfart.

– De har blitt trakassert på det groveste, og det av høytstående medlemmer av det samiske samfunnet, hevder direktøren.

Hun bekrefter å ha sett deler av dette selv, og mener det er forkastelig at folk går løs på statlig ansatte som gjør jobben sin.

– Vi registrerer en enorm vilje til å trakassere våre faste og innleide ansatte, sier direktør Sunna Marie Pentha.

John Idar Anti synes det er bra at tellingen fra snøskutere ble avsluttet og at siste del av tellinga foregikk fra helikopter.

– Å telle fra lufta var den eneste riktige måten å gjøre det på, sier han.

Tusenvis av distriktets rein ble dratt gjennom telleanlegget. Flere titalls dyr døde like etter dette, hevder reineieren.

– Dyrene som ble drevet inn, var i utgangspunktet svake på grunn av ekstremt dårlige beiter. Og fôringen var ikke tilstrekkelig. Derfor bukket de under, sier Anti.

Her er en tidslinje på noe av det som har skjedd i distriktet:

Dette har skjedd Statsforvalteren i Troms og Finnmark påla reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar om offentlig kontrollert telling av rein. Tidsfristen var først satt til 31. desember 2021, men ble utsatt til 15. januar 2022. Reintallssaken startet for 38 år siden. 10.000 rein Reindriftsmyndighetene fastsetter øverste reintall til 10.000.

Oppfyller kravet Det oppgitte reintallet for distriktet i 2001/2002 er 9.403 og i 2002/2003 er tallet 10.752.

14.654 rein Reintallet er 45 prosent over det som er fastsatt.

Vedtar bruksreglene Et ekstraordinært årsmøte vedtar bestemmelsene om høyeste reintall på 10.000. Etter en nedtrappingsperiode kunne siidaandelene ha inntil 650 rein hver.

Områdestyret godkjenner Områdestyret for Øst-Finnmark godkjenner distriktets planer.

Endelig godkjenning Reindriftsstyret godkjenner distriktets planer. Styret tar ikke klagen fra Per Nils Ottar Anti til følge. Anti var blitt pålagt til å redusere sin flokk fra cirka 1400 rein til 650 rein.

Klager på vedtaket I 2013 hadde Per Nils Ottar Anti 1.333 rein. Områdestyret vedtok å ilegge han en avgift på 2 kr pr. rein pr. dag for det antall som oversteg det fastsatte reintallet for ham (650). Anti klaget på vedtaket 21. januar 2014. Reindriftsstyret avviste klagen hans 10. september.

Stevner eget distrikt Per Nils Ottar Anti stevner distriktet. Han påstår at han har rett til å ha inntil 10,25 prosent av det til enhver tid gjeldende reintall for distriktet.

Rettssaker I løpet av 2018 og 2019 vinner Per Nils Ottar Anti i både Indre-Finnmark tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Høyesterett. Høyesterett avsier dommen 19. desember 2019. Konklusjonen er at distriktets vedtak fra 17. februar 2010 var ugyldig.

Varsel om reduksjon Landbruksdirektoratet varsler reineierne i distriktet om forholdsmessig reduksjon av reintallet. «Distriktets fastsatte reintall er 10.000 dyr», skriver direktoratet. Distriktets egne tall viser at det er 11.755 rein. Forholdsmessig reduksjon betyr at alle reineierne må redusere lik prosentandel.

Varsler kontrolltelling Statsforvalteren i Troms og Finnmark pålegger distriktet å gjennomføre kontroll av reintall. Det gis beskjed om at manglende tilrettelegging eller deltakelse kan medføre sanksjoner.

Pålegger kontrolltelling Samtlige pålegges å «fremstille sin reinflokk til offentlig kontrollert telling», skriver statsforvalteren til distriktets medlemmer. Staten iverksetter tvangstiltak overfor distriktet. Det oppfordres til at tellingen gjennomføres i god tid før jul, men senest innen 31. desember 2021. «Dersom pålegg hjemlet i reindriftsloven med forskrift ikke oppfylles, vil det bli ansett som ulovlig reindrift», skriver statsforvalteren som også varsler sanksjoner og tvangsmulkt ved manglende deltakelse.

Ber om utsettelse Distriktsledelsen ber om utsettelse av tellingen. Begrunnelsen er «pga dårlig beite har distriktet store utfordringer med å få samlet all rein inne på sommerbeite».

Møter statsforvalteren Statsforvalteren innkaller til møte. Her forteller fungerende leder i distriktet at det har vært problemer med å få alle reineierne med på arbeidet. Han forteller også at ikke alle ønsker å gjennomføre kontrolltellingen. Distriktet har også mistet en del rein til nabodistriktet i øst og til Finland.

Utsetter fristen Statsforvalteren utsetter fristen på gjennomføring av tellingen til 15. januar 2022. Påny varsler statsforvalteren om sanksjoner og mulkt dersom tellingen ikke gjennomføres.

Telling I løpet av de to første månedene gjennomføres det tellinger. Fristen var 15. januar, men på grunn av ustabile værforhold er tellingen forsinket. 7. mars er tellingen fortsatt ikke fullført.

Forhindret Statsforvalterens innleide reingjetere ble stoppet i drivingen av en reinflokk mot en fôringsplass. De innleide gjeterne ble bortvist ned fra fjellet av noen av distriktets reineiere.

Kontakter politiet Statsforvalteren, Mattilsynet og to fra styret i distriktet har møte. I referatet heter det at Statsforvalteren «har hatt telefonmøte med reinpolitiet gjennom helga, og de vil bistå oss under resten av arbeidet. De er klar til å bortføre eventuelle personer som forhindrer våre folk fra å gjøre jobben sin.»

Krever stans Advokat ber på vegne av en gruppe i distriktet stans i tellingen. Årsaken er vanskelige beiteforhold og at telling går utover dyrevelferden.

– Ikke uforsvarlig Mattilsynet er på befaring i området hvor reinen som ikke er telt ennå, befinner seg. I rapporten heter det: «Beitetilgjengeligheten var god på stedet der vi var på befaring, så der kan reinen finne naturlig beite. Dyrene blir i tillegg fôret.» Konklusjonen er: «Vi har i forbindelse med dette besøket ikke funnet forhold som tilsier at det er uforsvarlig for dyrevelferden at reinene drives mot gjerdeanlegget i Sohpparvadda slik det er planlagt.»

Møtes i retten Seks siidaandelshavere, Per Nils Ottar Anti, John Idar Anti, Nils Mathis A. Gaup, Katarina Påve-Gaup, Per A. Gaup og Kjell Asle Anti møter i Indre- og Østre-Finnmark tingrett. De krever at tellingen stanser på grunn av dyrevelferdsmessige årsaker. I området er det beitekrise.

Avslutter tellingen Under rettssaken kom det melding om at tellingen av reinflokken i Lágesduottar var fullført og avsluttet. På vegne av staten opplyste regjeringsadvokat Erlend Balderheim at det var telt cirka 12.000 rein, og at det gjensto mellom 3.000 og 4.000 rein. De gjenværende dyrene er det tatt bilder av fra helikopter. Vis mer