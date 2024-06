Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Karin Boine, som begynte med bryting som fireåring, kunne ikke lenger konkurrere i bryting etter å ha blitt mor på grunn av vektgrensen på 85 kg for senior kvinner i Norge.

Boine er kvalifisert til VM i sumobryting, og planlegger å fortsette å konkurrere i sporten. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg synes det var veldig kjedelig, sier hun om å ikke kunne konkurrere lenger.

Karin Boine er fra bygda Tana i Finnmark. Som fireåring begynte hun med bryting, og det fortsatt hun med aktivt til hun var rundt 15 år. Etter det har hun vært av og på i miljøet.

I 2022 fikk hun sitt første barn. Da hun ville hun tilbake brytinga, var det én ting som sto i veien.

– Etter at jeg ble mamma, kunne jeg ikke konkurrere i brytning fordi jeg var for tung, sier Boine.

I Norge kan man ikke konkurrere i seniorklassen for kvinner dersom man veier over 85 kg.

– Det gjør jo at ikke alle blir inkludert, sier Boine.

Karin Boine fikk ikke lenger konkurrere i bryting etter hun ble mor og hadde blitt for tung. Foto: Karin Boine / Privat

«Wake-up call»

Selv om Karin Boine ikke kan konkurrere i bryting, henger hun ikke med hodet.

Etter hun fikk sønnen sin, ble hun enda mer bevisst på å gjøre ting hun selv liker.

– Jeg fikk et lite «wake-up call» om hva jeg vil drive med i livet mitt, sier Boine.

En av de tingene er idrett. Derfor testet hun ut sumobryting. Der er det ingen øvre vektgrense.

Karin Boine er fornøgd med femteplass i EM i sumobryting. Foto: Privat

Selv om sumobryting og tradisjonell bryting har ting til felles, er det to forskjellige idretter med ulike regler og teknikker.

– Jeg begynte faktisk med sumobryting nå i januar. Og første gangen jeg prøvde det ordentlig var på norgesmesterskap i sumo, sier hun.

Der fikk hun en andreplass i tungvekt.

Med kun ett stevne i bagasjen og fire sumotreninger, pakket hun sammen sakene sine og reiste til Louthraki i Hellas for å delta i EM i sumobryting.

Før EM satte hun seg et mål – å vinne minst én kamp.

– Og det klarte jeg, sier hun.

– Det var litt av en opplevelse. Jeg har aldri vært med på et så stort stevne før, verken i sumo eller bryting, sier hun.

Hun tok seg til bronsefinalen og endte med en femteplass av åtte deltakere, noe hun sier seg fornøyd med.

Overgangen til sumobryting har gått fint for henne, men det er mange nye ting hun har måttet trene og tenke på.

– Jeg vil være et godt forbilde for sønnen min. Jeg vil at han skal lære at ingenting skal komme i veien for å gjøre det man har lyst til, sier hun.

Under EM konkurrerte Karin Boine mot noen av verdens beste sumobrytere. Foto: NEKTARIOS TZAKOS / Panhellenic Sumo Federation

Få kvinnelige utøvere

I Norge er både tradisjonell bryting og sumobryting organisert under Norges Bryteforbund (NBF), men internasjonalt er det to egne forbund.

Morten Sandnæs, generalsekretær i NBF, forteller at forbundet ikke ønsker å ekskludere noen, men forklarer at vektgrensen i bryting blant annet har med antall utøvere å gjøre.

– I praksis er det så få kvinnelige utøvere nasjonalt som deltar, at det sannsynligvis ikke ville vært noen konkurranse i enda høyere vektklasser, sier han.

I tillegg poengterer han at tradisjonell bryting kan være risikofylt i forhold til skader.

– Derfor er det også regulert i regelverket at man ikke kan veie for mye mindre enn konkurrenter, forklarer Sandnæs.

Morten Sandnæs, generalsekretær i NBF, sier at vektgrensen blant annet handler om at det er få kvinnelige utøvere i bryting. Likevel er grensen i Norge høyere enn internasjonalt, hvor den er på 76 kg. Foto: Norges Bryteforbund

Det er stadig en diskusjon i NBF om å få endret de øvre grensene i tradisjonell bryting på nasjonalt nivå.

– Ser man at det er nok utøvere til å lage en reell konkurranse nasjonalt, vil nok reglementet vårt i Norge tilpasses ganske raskt i forhold til det, sier generalsekretæren.

Kvalifisert til VM

Treneren for sumolandslaget Sigmund Røtnes Widerberg sier at sumobryting er en relativt liten, men voksende idrett i Norge.

Han skryter av Boines prestasjon og innsats under EM, og nå er hun tatt ut til å være Norges representant i tungvektsklassen for kvinner under VM i Polen.

– Er du god nok, har du lyst, har du det som ligger til rette både fysisk og i hjertet, så stiller vi ingen kunstige krav. Er du best i din vektklasse, så er det klart vi tar deg ut, sier Widerberg.

Hvert land kan kun velge ut én person i hver klasse til verdensmesterskapet.

– For sumobryting er VM det viktigste som skjer, det er VM som gjelder, sier landslagstreneren engasjert.

Boine skryter av det gode samholdet i sumo-landslaget. Foto: Rolf Røtnes

Og Boine har både lyst og motivasjon til å fortsette.

– Jeg fikk enda mer lyst til å drive med denne idretten etter EM. Erfaringene jeg fikk på mesterskapet vil jeg ta med meg videre slik at jeg kan forbedre meg og oppnå en pallplass, sier Boine.

Hun skryter stort av idretten og mentaliteten til landslaget, og inspireres av mangfoldet sporten bringer.

– Alder har ikke så stor betydning og du ser ut som du ser ut. Alle kan være med, avslutter hun.