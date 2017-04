– Nå har ikke jeg så veldig stor erfaring med skuespill, men jeg har jo vært med i tre teaterstykker. Jeg syns det er veldig morsomt å drive med skuespill og særlig dette stykket som er teater for barn, forteller Nils Rune Utsi.

SCENEVANT: Nils Rune Utsi er vant til å være mye på scenen i forbindelse med artist-karrieren. Foto: Pia Tøhaug / NRK

26-åringen er oppvokst i den lille bygda Masi i Kautokeino kommune. Han er vel mer kjent for sine opptredener som rapper enn for sin prestasjoner som skuespiller. Likevel innehar han en rolle i barneforestillingen «Plupp».

Fjellvesenet «Plupp»

Utsi forteller at stykket handler om en fantasiskapning som er usynlig for alle andre. Det er basert på noen bøker som er skrevet av den svenske forfatteren Inga Borg. Han beskriver figuren «Plupp» som et «fjellvesen», med få venner.

– Han har da to venner, en lemen og en røyskatt. Og jeg spiller lemenet.

Han forteller videre at de allerede har vært i Nord-Sverige og i sørsamiske områder på turne. Og stykket har, ifølge Utsi, blitt tatt godt imot av både norsk- og samisktalende. Han fortelle at han har lært seg sørsamisk i forbindelse med forestillingen. Og han har ikke lagt rapperen helt bort.

– Det har jo vært veldig utfordrende for meg å lære meg sørsamisk til dette stykket. Det blir morsom og jeg håper at Riddu-publikummet kommer til å like det.

– Det er jo ikke bare teater, det er verdens første «joikikal». Noe som er veldig spennende. Det er jo musikk involvert i det og litt rapp blir det jo, selvfølgelig. Men jeg blir jo en rappende lemen, så det er litt forskjell der.

Allsidige samiske artister

Festivalleder for Riddu Riđđu-festivalen, Karoline Trollvik forteller at hun gleder seg til å se Utsi på scenen. Hun sier at det blir tøft å kunne vise at samiske artister er multikunstnere.

GLEDER SEG: Festivalleder Karoline Trollvik kan se for seg at Nils Rune Utsi er en dyktig formidler ovenfor barn. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Det sier jo noen om hvor mange dyktige folk det finnes i kulturverdenen i Sápmi. Det syns vi er kjempestas.

Hun tror det blir gøy for folk å kunne se han i noe annet enn rapper-rollen.

– Han har jo gjort det veldig bra som skuespiller Beaivaš. Jeg tror det blir gøy, sier Trollvik

Utsi selv liker det at han ikke trenger å ha rapper-imaget hele tiden. Han setter pris på å kunne prøve noe nytt. Men han vil nødig beskrive seg selv som en multikunstner.

– Det er veldig koselig å høre at hun syns det, men jeg vil nok ikke si at jeg er noen multikunstner. Det er ikke så veldig stor forskjell annet enn det er teater da. I motsetning til det jeg vanligvis driver med, avslutter han.