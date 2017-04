Sofia Jannok oaččui bálkkašumi

Sofia Jannok oaččui ikte Sparebanken Nord kulturbálkkašumi 2016. Cealkámušastis dádjo ahte Jannok oažžu bálkkašumi go lea okta dain eanemus dovddus sámi artisttain ja go čájeha beroštumi sámi guoski áššiide ja lea ovddidan sámi kultuvrra obba máilbmái. Bálkkašumi oažžu maiddái go lea dovddusin dahkan Norrbottena ja olles Ruoŧa máilmmiviidosaččat.