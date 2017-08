Soaitá leat lobiheapme

Sydvaranger AS lea beassan eret máksimis opmodatvearus, muhto dat mearrádus soaitá leat lobiheapme. Nu čállá Sør-Varanger áviisa. Suoidnemánus luittii Mátta-Várjjat gielda Sydvaranger AS 3,1 millijovnna sturrosaš opmodatvearu. EØS-šiehtadusa mielde ii leat lohpi addit almmolaš doarjaga ealáhusaide. Ja dát njuolggadus lea danin ahte hehttet gilvobotnjašumiid ja ruđalaš ovdamuniid. Dat eurohpalaš friijagávpelihttu bearráigeahččanásahus ESA sáhttá válljet guorahallat ášši, ja jus gávdnet dán fámoheapmin de ferte Sydvaranger AS máksit vearu.