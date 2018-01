Slo alarm om seksuell trakassering i det samiske nasjonalteateret

Slik skrev den kvinnelige skuespilleren på sin egen Facebook-profil for tre år siden. Hun viste til en turné med Beaivváš Sámi Nášunalteáhter som hun var med på.

Torsdag postet hun en ny oppdatering som en kommentar til at fire kvinnelige skuespillere har anlagt sak mot den kunstneriske lederen i et teater i utlandet. Bakgrunnen for saken er seksuell trakassering over en 13 årsperiode.

– Dette problemet har man også i det samiske nasjonalteateret Beaivváš, skriver kvinnen.

I denne oppdateringen blir en person navngitt. Kvinnen skriver videre:

– Jeg overleverte mine klager direkte til Haukur J. Gunnarson (daværende teatersjef. red.anm.), og jeg er i besittelse av detaljert informasjon om hva som har skjedd. Dokumentasjonen og e-postene har jeg tatt vare på. Han (xx, anonomysert, red.anm.) er en «serie-predator», og innad i Beaivváš er man godt kjent med hans oppførsel, og fortsetter å beskytte han. Det er forkastelig og farlig.

Skuespilleren bekrefter innholdet i Facebook-innleggene, men ønsker ikke å la seg intervjues.

- Jeg kan imidlertid gi innsyn i all korrespondansen om saken, sier hun til NRK.

Vil ikke kommentere

NRK har også snakket med den ansatte som navngis, men han ønsker ikke å kommentere.

– Jeg har sett det som er skrevet, men ønsker ikke å kommentere noe som helst i offentligheten, sier han.

Les også: Tar et kontant oppgjør med seksuell trakassering i egen bransje

TOK SAKEN PÅ ALVOR: Tidligere teatersjef Haukur J. Gunnarson betegner hendelsen som en personalsak. Foto: Marit Anna Evanger

Også daværende teatersjef Haukur J. Gunnarson har lest Facebook-innlegget til kvinnen som var engasjert av teateret.

– Dette er en personalsak fra noen år tilbake i tid som jeg er godt kjent med, og som vi i administrasjonen på den tid, tok svært alvorlig. Vi fulgte opp saken så godt vi kunne, sier han til NRK.

– Hvordan gjorde dere dette konkret?

– Vi tok opp saken med involverte parter, og vi skapte en offentlighet rundt dette internt i teateret. Det som kom positivt ut av det, var at det ble skapt en bevissthet rundt problematikken seksuell trakassering, svarer Gunnarson

Innførte regler

– Som teatersjef, oppfattet du dette som en klar seksuell trakassering av den kvinnelige skuespilleren?

– Jeg kan ikke uttale meg om det. Vi snakker om en personalsak og kan derfor ikke gå inn i detaljer.

– I dag karakteriserer du dette som en sak om seksuell trakassering?

– Det er klart at det var jo en sak som gjaldt seksuell trakassering fordi det var jo det som lå i klagen, altså henvendelsen fra skuespilleren. Det er klart at vi måtte ta det opp som en slik sak og gjøre hva vi kunne, svarer tidligere teatersjef Haukur J. Gunnarson.

– Hva skjedde etter at dere tok opp denne saken internt?

– Vi innførte en klar regel i teateret at vi har nulltoleranse mot seksuell trakassering, sier den tidligere Beaivváš-sjefen.

– Jeg følte meg ikke trygg

Opplevelsene fra turnéen og oppholdet i det samiske nasjonalteateter har satt preg på den kvinnelige skuespilleren.

For tre år siden skrev hun utdypende på sin egen Facebook-profil:

– Jeg ble gjentatte ganger seksuelt trakassert og mobbet av en mannlig kollega i en teaterinstitusjon. Ofte dro jeg på jobb, dypt bekymret og i sinne. Jeg følte meg ikke trygg. Ei heller følte jeg meg trygg der jeg bodde, fordi vedkommende hadde tilgang til nøklene dit. Det skjedde at han dukket opp der uannonsert og uten invitasjon. Jeg gruet meg til den kommende turneen, grunnet visshet om at han også var tilstede hver dag.

I innlegget forteller hun videre at hendelsene på turnéen ble varslet.

– Varslet ble tilsynelatende tatt seriøst, men jeg ble bedt om å ikke snakke om det offentlig, fordi det var et sensitivt tema, skriver kvinnen.

Hun forteller også i Facebook-innlegget at hun sendte e-post til alle i teaterinstitusjonen.

– Jeg ønsket at ingen andre kvinner skulle måtte opplevde det samme som jeg. Noen responderte med takknemlighet overfor min ærlighet. Andre forble tause, skrev hun i 2014.

Haukur J. Gunnarson synes ikke det er overraskende at denne saken kommer opp nå.

– Jeg ser på dette som en del av meetoo-kampanjen, sier han til NRK.