Slik vil småpartiene mobilisere før valget

– Vi hadde håpet på en skikkelig boost for Høyre i den siste meningsmålingen før valget, og at folk hadde sett at Høyre kan være ansvalige i Sametingrådet, sier Høyres presidentkandidat Lars Filip Paulsen.

HÅPET PÅ EN BOOST: Høyres presidentkandidat Lars Filip Paulsen hadde håpet på en opptur i den siste meningsmålingen før valget, men fikk det ikke. Nå vil han mobilisere til en siste kraftinnsats før valget. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I NRKs siste partibarometer for samtingsvalget går Høyre, sammen med de fleste andre partiene på Sametinget, svakt tilbake i forhold til valget i 2013.

Sametingsvalget 2017 - meningsmåling august 2017 Parti Valg 2013 Måling august 2017 Differanse Arbeiderpartiet 20,8 20,1 - 0,7 Árja 11,4 7,1 - 4,3 Fastboendes liste 2,6 1,5 - 1,1 Felleslista NSR/SfP 4,6 3,2 - 1,4 Frp 8,8 7,9 - 0,9 Høyre 6,9 6,4 - 0,6 Flyttsamelista 3,3 0,6 - 2,7 Nordkalottfolket 4,3 5,4 1,1 NSR 23,9 33,3 9,4 Senterpartiet 4,7 6,7 2,0 Åarjel-Saemiej Gielh 2,0 1,4 - 0,6 Andre 6,4 6,4 0,0

Bare NSR, Senterparitet og Nordkalottfolket øker.

Høyre går tilbake med 0,5 prosentpoeng, fra 6,9 til 6,4 prosent

– Nå må vi bare mobilisere våre listekandidaer og profilere Høyres politikk til våre velgere, sier Paulsen. Han sier at målet er å bli det tredje største partiet på Sametinget etter valget.

– Vi må få fram at Høyre har gjort en god jobb i Sametingsrådet det siste året. Jeg frykter at samarbeidet med FrP på nasjonalt nivå kan skremme velgere fra å stemme på Høyre til Sametinget, sier Paulsen.

FrP tredje største parti

FrPs første kandidat i Nordre valgkrets, Arthur Tørfoss gleder seg over at partiet hans er det tredje største partiet på Sametinget i Sentio Researchs siste menigsmåling gjort for NRK Sápmi og Ávvir. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

I følge siste måling gjort av Sentio Research for NRK Sápmi og Ávvir er Fremskrittsparitet det tredje største partiet på Sametinget og får en oppslutning på 7,9 prosent. Det er en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng i forhold til valget i 2013

FrPs listetopp i Nordre valgkrets, Arthur Tørfoss tar tallene med knusende ro.

– Meningsmåling er meningsmåling, dette kan forandre seg kraftig. Men at FrP er det tredje største partiet er jo gledelig, jeg tror at velgerne ser at vi er rederlige og seriøse, og jobber for å fremme FrPs politikk på Sametinget, sier Tørfoss.

Fremskrittspartiet har programfestet at de ønsker å legge ned Sametinget.

– Sametinget får årlig rundt 450 millioner kroner fra staten, disse pengene blir brukt til rettighetskamp mot staten, det er helt utrolig, pengene kunne heller gått direkte til samisk språk og kultur, sier Tørfoss.

Arja taper mest

Selv om Arja er det partiet som taper mest i den siste målingen, og går tilbake 4,3 prosentpoeng i forhold til valget i 2013, fra 11,4 prosents oppslutning til 7,1 prosent, lar ikke Arjas presidentkandidat Inger Eline Eriksen Fjellgren seg skremme.

– Meningsmålinger har aldri truffet rett i forhold til Arja, så de tallene tar jeg med en klype salt, sier Fjellgren.

Arjas presidentkandidat Inger Eline Eriksen Fjellgren skal bruke de siste dagene før valget til å prate med potensielle velgere. Foto: Frode Grønmo / NRK

Hun viser til skolevalgene, hvor Arja fikk 22 prosent av stemmene ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, og sier at når Arja får pratet med velgerne og fortalt om politikken, så kommer også stemmene.

– Disse siste dagene før valget blir viktig, vi skal ut å snakke med folk, og vi skal også ha et folkemøte i Porsanger, sier hun.

Senterpartiet øker

Senterpartiets president kandidat gleder seg over at Senterpartiet gjør det godt i skolevalg og øker på meningsmålingen. Foto: Privat

Senterpartiet har ingen representanter på Sametinget denne perioden, men er det partiet etter NSR, som øker mest, fra 4,7 prosent til 6,7 prosent.

Senterpartiets presidentkandidat Cecilie Hansen er optimist før valget.

– I skolevalget er vi det nest største partiet på Sametinget, nå må vi bare brette opp ermene og mobilisere der vi kan. Nå handler det om å gjøre et verdi valg, Sametinget trenger noen tydelige stemmer som kan kjempe mot sentraliseringsmakta som nå er over oss, sier Hansen.

Første sametingsvalg som parti

Også Nordkalottfolket går fram i siste måling, fra 4,3 prosent til 5,4.

– Hos oss er stemningen på topp, vi skal vinne valget, sier Nordkalottfolkets førstekandidat i Nordre valgkrets, Toril Bakken Kåven.

– Dette er det første valget hvor vi er et parti, før har vi stilt med lister, så vi er velidg spent på hva vi kan få til.

Hun forteller at strategien nå før valget er å prate med folk.

– Vi gjør det vi alltid har gjort, vi oppsøker folk der de er.

- Naturbruk er det som knytter samene sammen som folk, mener Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Hun mener at verken NRK eller andre medier har evnet å vise hvor viktig naturbruk er for samiske velgere.

– Vi er de eneste som opp gjennom årene har stått og ropt at nå må vi ta tak i utmarksbrukerene, vi har stått i bresjen for det. Jeg tror at Sametinget har lav tillit hos folk fordi vi ikke tar tak i de sakene som opptar folk, naturbruk er det som knytter samene sammen som folk, mener Kåven.