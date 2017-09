Valgsendingen åpnet med kunstneren Zina som gjennom hele sendingen har jobbet med å utforme et kunstverk som har med sametingsvalget å gjøre.

Den har vært en rød tråd gjennom sendingen.

– Akkurat hva det blir vet jeg fortsatt ikke, men fornorskningen av samene vil være inspirasjonen, sa Linda «Zina» Aslaksen da sendingen startet.

KUNST PÅ DIREKTEN: Zina i ferd med å bli ferdig. Foto: Skjermdump / NRK

Kvinnelig sjøsamisk fisker inn i politikken

En av de første gjestene var «Skipper-Sandra». Hun ble kjent i norske medier da hun talte for likestilling innen fiskeri.

FORELØPIG INNE: Skipper-Sandra Andersen Eira er for øŧeblikket inne på Sametinget. Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mannfolkene snakker babyspråk til meg når de skal selge meg båt, fortalte Sandra Andersen Eira tidligere i år til NRK.

Til våre programledere Kjell Are Guttorm og Thor Werner Thrane fortalte hun at grunnen til at hun entret politikken var for å kjempe for sjøsamisk overlevelse.

– Det er ikke vær og vind som er det farlige nå. Det er alle forskriftene og reglene som blir trådt over hodet til fiskerne, som gjør det vanskelig, sa hun.

Hun ønsker å være med på å forsikre at sjøsamiske fiskerier bevares.

– Dypt, dypt uenig

En annen studiogjest var tidligere nestleder for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Finnmarkingen Pedersen innrømte at hun trakk seg før valgkampen på grunn av dyp uenighet mellom henne og hennes partikolleger.

Pedersen hadde blitt nominert til Arbeiderpartiets kandidat til sametingsvalget.

Ikke lenge etter bestemte partiet hennes, sammen med andre partier seg om å ta makten fra daværende sametingsråd, som bestod av NSR.

– Partifellene mine gjorde en feil. Det skapte jo et inntrykk av at spill og posisjon er viktigere enn politikk, sa Pedersen.

Senere i sendingen fikk vi et gjensyn med Helga Pedersen, da det begynte å bli klart at Arbeiderpartiet gjør et dårlig valg både på Sametinget og på landsbasis.

– Det er folk som bestemmer, men det er klart man er skuffet, sa hun.

NSR går mot et brakvalg, og manglet mandagskveld klokken 23 kun ett mandat for å ha flertall på Sametinget.

Presidentkandidat Aili Keskitalo var naturligvis overveldet.

– Disse tallene er så gode at de nærmest ikke er til å tro, sa Keskitalo.

Hennes partikollega i Alta, Silje Karine Muotka, var rørt på TV. Hun mintes en god kollega som nylig er gått bort, som hun tror ville vært meget stolt over tallene.

Valgdeltakelsen til Sametinget ser ikke ut til å bli noe å rope hurra for. Kun 64,9 prosent frammøtte viste tallene klokken hav ett, natt til tirsdag.

Nettopp dette har Noereh-leder Dávvet Bruun-Solbakk kommentert under sendingen.

– Man må passe på at man ikke bare fokuserer på «de voksne», sa Solbakk.

Ser ut til å bli store endringer på Sametinget

Klokken 00:42 natt til tirsdag fordeler stemmene seg slik på Sametinget:

Foto: Skjermdump / NRK

Norske Samers Riksforbund: 27,3 %

Arbeiderpartiet: 16,5 %

Fremskrittspartiet: 7,8 %

Senterpartiet: 7,7 %

Árja: 7,7 %

Nordkalottfolket: 7,0 %

Høyre: 5,4 %

Norske Samers Riksforbund/Samefolkets Parti: 4,3 %

Johttisápmelaččaid Listtu: 3,2 %

Šiella: 2,3 %

Guovdageainnu Dálon Searvi: 2,0 %

Samefolkets Parti: 1,8 %

Åarjel-Saemiej-Gïelh: 1,6 %

Samenes Folkeforbund: 1,3 %

Andre: 3,7 %

Mandatfordeling klokken 00:42

Foto: Skjermdump / NRK

Norske Samers Riksforbund: 16

Arbeiderpartiet: 9

Fremskrittspartiet: 1

Senterpartiet: 2

Árja: 1

Nordkalottfolket: 3

Høyre: 1

Norske Samers Riksforbund/Samefolkets Parti: 2

Johttisápmelaččaid Listtu: 1

Šiella: 0

Guovdageainnu Dálon Searvi: 1

Samefolkets Parti: 1

Åarjel-Saemiej-Gïelh: 1

Samenes Folkeforbund: 0

Andre: 0