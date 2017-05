VIL HETSEN TIL LIVS: – Når du viser at du er same, så blir folk... Jeg vet ikke. Skremt? Jeg vet ikke hva som skjer med dem når vi samer kler oss i samiske klær. Det er egentlig veldig rart, for det er mange samer i Oslo, sier en undrende oslobosatt Nils Rune Utsi. Foto: Martin Rustad Johansen

– Som oftest begynner folk å joike. Det er det klassiske. Men så har jeg også opplevd rasistiske tilrop. Folk som roper at jeg skal dra tilbake til Lappland, kaller meg for fjellfinn eller siterer filmen «Kill Buljo».

Nils Rune Utsi opplever stadig vekk at enkelte joiker etter han på en harselerende måte når han går ikledd kofte, særlig i Oslo hvor han har bodd det siste året.

Nylig tok leder i Alta sameforening, Inger Elin Utsi, kraftig til ordet for å stoppe offentlig hets og harselering av samer etter samehetsepisoder i Altas 17. mai-tog.

Selv har rapperen Nils Rune Utsi fått nok av hetsen. Han har bestemt seg for å stoppe den.

Opplevde samehets under Gullruten-feiring

For halvannen uke siden deltok Nils Rune Utsi på den årlige prisutdelingen for den norske TV-bransjen, «Gullruten», etter at dokumentaren om ham, «Arktisk superstjerne» var nominert til beste TV-dokumentar.

I forbindelse med feiringen av nominasjonen gikk Utsi ut på byen, denne gang i Bergen, ikledd kofte.

– Som jeg forventet var de noen som joiket etter meg. Vanligvis bryr jeg meg ikke noe særlig om det, men nå hadde jeg bestemt meg for å reagere og være mer bestemt og si ifra, forteller Utsi.

I de tilfellene Utsi da opplevde harselerende joiking, valgt han å snu seg og konfrontere dem som harselerte.

– Det funket tydeligvis. Folk beklaget seg.

TRAILER: Se utdrag fra dokumentaren «Arktisk superstjerne» her.

Var bare nysgjerrige

Nils Rune Utsi forteller at noen av dem som joiket harselerende etter han, viste seg å egentlig bare være nysgjerrige.

– Men da er det jo heller bare å spørre, svarte jeg, sier Utsi.

Han understreker at de fleste han møter mener at det er tøft at samer går i kofte og at de fleste bare er nysgjerrige på den samiske kulturen.

SE LINDMO-INNSLAG: Nils Rune Utsi er «Arktisk superstjerne».

– Kan havne i slåsskamp

Selv erkjenner Nils Rune Utsi at han frykter en smule for konsekvensene av hans konfronterende taktikk overfor dem som harselerer.

– Det kan jo føre til at man blir banket opp. Man vet jo aldri om man havner i slåsskamp, men jeg synes det er bedre å si ifra enn å la det være. Nok er nok, sier Nils Rune Utsi og legger til:

– Det er jo gambling. Jeg vil ikke oppfordre andre til det samme.

– Du er villig til å risikere å havne i slåsskamp?

– Jo, absolutt. Men det er mitt eget ansvar.