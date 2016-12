Skuvllat eai čađahan ipmilbálvalusa

Dan botta go olu báikkiin Norggas eai čađahan skuvlaipmilbálvalusa dáid juovllaid, de čađahedje buot dákkár doaluid Davvi-Hålogalánddas nu go dábálaččat. Bisma Olav Øygard reagere go muhttin skuvllat eai čađahan ipmilbálvalusa, go risttalašvuohta lea dehálaš oassi Norgga kultuvrras ja historjjás. Sivvan manne čađahedje buot skuvlaipmilbálvalusaid Davvi-Hålogalánddas, lea go álbmotgirku ja ipmiloskku lea garrasat sin davimus bismagottis, dadjá Øygard.