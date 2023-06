Ved Lødingen skole i Nordland ble det stor forvirring rundt hvilket språk norskeksamenen skulle besvares på.

Iselilja Eira Fallås og en annen 10.-klassing hadde fått en samisk forberedelsesdel, og trodde at de skulle ta samiskeksamen.

– Jeg synes samisk er ganske vanskelig og hadde gruet meg en del til eksamenen. Plutselig fikk jeg norskoppgaver, så det var ganske forvirrende, forteller Iselilja.

NORSKEKSAMEN: To elever ved Lødingen skole i Nordland tok eksamen i norsk for elever med samisk som førstespråk i vår. Foto: Mathis Eira / NRK

Sensor kunne ikke svare henne på hvorfor oppgavene var på norsk, ifølge Iselilja. Etter å ha snakket med rektoren skal sensoren ha gitt henne beskjed om at selv om oppgavene var på norsk skulle hun svare på samisk.

Hun rakk å skrive på samisk i omtrent en time før samisklæreren hennes kom innom og så at eleven besvarte norskeksamenen sin på samisk.

– Jeg måtte viske ut alt jeg hadde skrevet, og begynne på nytt på norsk, forteller Iselilja.

Vil se på rutiner

Rektor ved Lødingen skole Ketil Moelv beklager at eleven sitter med en dårlig opplevelse av eksamen.

FORBEDRING: Rektor ved Lødingen skole Ketil Moelv forteller at skolen vil lage gode rutiner på hvordan de skal håndtere neste eksamen. Foto: Mathis Eira / NRK

– Når du forbereder deg mentalt på at du skal ha en type eksamen og så blir det noe annet når du kommer på selve eksamensdagen, det forstår jeg at kan være veldig frustrerende, sier Moelv.

Rektoren forteller at skolen ikke hadde kommunisert godt nok at elevene skulle opp i norskeksamen for elever med norsk som andrespråk.

– Vi må bare ta lærdom av dette og så må vi gjøre det bedre i fortsettelsen, sier Moelv.

Skolen har nå innkalt foreldre til et dialogmøte angående eksamenen.

Vil ikke annullere

Iseliljas mor, Silja Eira Fallås, forteller at hun gjentatte ganger har vært i kontakt med skolen angående samiskopplæring og at hun hadde høye forventninger til skolen.

SKUFFET: Iseliljas mor, Silja, er skuffet og håper at hennes to yngre barn får en bedre eksamensopplevelse ved skolen. Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er jo veldig trist for meg som mor at hun får en sånn opplevelse med sin første eksamen. Det ødelegger for fremtida å få en dårlig erfaring, sier Silja.

Moren forteller at datteren hennes har både norsk og samisk som førstespråk, og at hun derfor synes det er rart at Iselilja tok eksamen i et fag hun aldri har hatt.

Samisk i skolen Ekspander/minimer faktaboks Alle elever i grunnskolealder som bor i forvaltningsområdet for samisk språk har rett til opplæring i nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, enten som førstespråk eller andrespråk. Kommunen kan bestemme at alle elever skal ha opplæring i samisk. Elevene har også rett til opplæring på samisk i andre fag. De skal få opplæring i samsvar med læreplanverket Kunnskapsløftet samisk Forøvrig skal alle skoler i Norge gi opplæring om samer og samiske forhold. Elever med samisk som førstespråk har en annen læreplan i norsk enn elever med norsk som førstespråk. Læreplanen legger vekt på at elevene skal bruke kunnskap om sitt eget samiske språk til å lære og utvikle ferdigheter i og kunnskaper om norsk språk. Kilde: Utdanningdsirektoratet

Nå har hun også vært i kontakt med statsforvalteren, og forteller at de anbefaler å søke om annullering.

– Jeg synes ikke det virker riktig å søke om annullering. Barna har jobbet mye og lagt ned tid for å forberede seg til dette. Hvorfor fikk de ikke samiskeksamenen som de skulle få, er det fordi at samisk ikke er så viktig, spør moren.

Les også: Eksamenskaos: Berørte elever får mulighet til å slette eksamen

Iselilja sier at selv om det ble en dårlig opplevelse, så håper hun på bedre erfaringer ved fremtidige eksamener.

– Jeg håper at det ikke skjer igjen, at det blir bedre og at jeg ikke får en sånn erfaring igjen.