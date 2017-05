Skuffet over Kongeriket Norge - sier nei til å feire kongelig bursdag

– Det er rett og slett ikke rom for festligheter akkurat nå. Vi fikk nettopp vite at regjeringen og staten anker dommen til Høyesterett. Det betyr at vår kamp fortsetter, sier Máret Ánne Sara til TV 2.

Den samiske bildekunstneren og forfatteren fra Kautokeino i Finnmark fikk nylig en invitasjon til feiringen av kongeparets 80-årsdager, men har bestemt seg for å takke nei.

Årsaken er broren Jovsset Ánte Sara sin rettslige kamp mot staten.

– Jeg har vondt inni meg

For tre år siden krevde Landbruks- og matdepartementet at Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino skulle slakte halvparten av sine 150 reinsdyr, og 25-åringen svarte med å saksøke staten.

Saken har nå gått gjennom to rettsinstanser. Den unge reindriftssamen vant både i tingretten og i lagmannsretten.

Men staten har anket til Høyesterett. Landbruks- og matdepartementet opplyste fredag at de er uenige i lagmannsrettens dom, og at den reduksjonen de har pålagt 25-åringen er innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser.

Jovsset Ánte Sara er med i NRKs sakte-TV «Reinflytting minutt for minutt». På fredag uttalte han seg om statens anke av saken hans. Foto: NRK

– Jeg har hatt vondt inni meg, å vite at de ikke ser at det ikke er rett det som skjer. 75 dyr er rett og slett et avvikslingsvedtak. Man får ikke en gang en skuter av å selge 75 dyr, sier Jovsset Ante Sara til NRK.

Kunstnersøstra har lagt merke til at det er regjeringen som er avsender for invitasjonen.

– Det er litt paradoksalt at regjeringen inviterer, samtidig som de presser oss for tredje gang, sier Máret Ánne Sara til TV 2.

Men ble du ikke glad for invitasjonen?

– Selvfølgelig ble jeg glad. Jeg setter stor pris på hele kongefamilien, som har vært støttende og sympatisk overfor den samiske befolkningen. Selvfølgelig blir man glad, svarer hun.

Pile o`Sápmi

Tittelverket «Pile o´ Sápmi» ble i februar 2016 reist i Tana sentrum. Verket består av over 100 reinhoder.

Máret Ánne Sara har hentet inspirasjon til installasjonen «Pile o´ Sápmi» fra den nordamerikanske historie. På 1800-tallet utryddet nærmest europeere bøffelstammen på 50 millioner dyr.

«Pile o´ Sápmi» er laget etter inspirasjon fra nordamerikansk historie. Foto: Iris Egilsdatter

Det var en bevisst strategi, beordret fra øverste styringshold. Kolonistene ville ha landet, men landet var befolket. Bøffelfolket sto i veien. Beordrelsen, strategien, var enkel men effektiv, eliminèr det folket lever av og folket vil forsvinne.

Bakgrunnen for navnet Pile o´ Bones var trofé-fjellene som kolonistene laget av oppstablede bøffelhoder.