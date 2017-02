Skrikende behov for lærere – foreslår stipend på 200.000 per år

Den prekære situasjonen når det gjelder rekruttering av lulesamiske lærere gjør at Sametinget åpner for bruk av tospråklighetsmidler til stipend for lærerstudenter.

Det kom fram på et dialogmøte i går i regi av Fylkesmannen i Nordland.

Målet med møtet var å fokusere på den kritiske lærersituasjonen blant lulesamisktalende.

– Vi mangler lærere nå, og om noen få år er flere av oss i den alderen at vi blir pensjonister. Og sånn som det ser ut nå er det omtrent ikke noen med kompetanse som kan overta, sier lærer Paul Gælok ved Drag skole i Tysfjord.

Sametingsråd Lars Filip Paulsen vil åpne for å gi penger til lulesamiske lærerstudenter. Foto: Sander Andersen / NRK

– Sametingsrådet vil åpne for at tospråklighetsmidler kan brukes til skoler og barnehager, slik at kommunene kan bruke disse til rekruttering, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen i etterkant av dette møtet.

– Skrikende behov

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, Kevin Johansen, bekrefter denne situasjonen, og beskriver den lulesamiske lærersituasjonen som prekær.

– Lærersituasjonen er utfordrende i alle tre samiske språk, men den er helt prekær akkurat nå i lulesamisk.

Det er vesentlig færre lærere i lulesamisk enn i sørsamisk, selv om de har omtrent like mange elever i Norge. Men lulesamisk har bare en tredel av antall lærere sammenlignet med sørsamisk, forklarer Johansen.

– Så det er et skrikende behov for flere lulesamisktalende lærere, og det ser ut til at det behovet bare øker i årene som kommer. Så det er helt avgjørende at man nå klarer å styrke rekrutteringen av lulesamiske lærere.

Kevin Johansen hos Fylkesmannen i Nordland vil få fortgang i å rekruttere nye lærere. Foto: Sander Andersen / NRK

200.000 per år

Sametingsråd Lars Filip Paulsen åpner for å bruke av Sametingets kommunale språkmidler til det formålet for å avhjelpe situasjonen.

– Det som må gjøres er at Tysfjord kommune setter av 100.000 kroner til et årlig stipend, og fylket tilsvarende sum til kommende lærerstudenter.

Ifølge oppvekstsjef Gunnar Solstrøm i Tysfjord er kommunen i ferd med å lage en rekrutteringsplan som skal til behandling i kommunestyret.

– Dette er jo en fin sak. Får vi dette til er jo det kjærkomment for å få tak i lærere til vår kommune. Jeg vil gå i dialog med fylkeskommunen og Sametinget for å planlegge et slikt fremstøt. Vi må jo prøve å se på hvordan vi kan bruke de midlene. Er det mulig å bruke dem til det formålet, så gjerne det.