Skrekkopplevelse for håndballag: – Nå kan det gå veldig galt, tenkte 11 åringen

En buss med om lag 40 barn veltet etter å ha sklidd av veien på Storslett i Troms. Ifølge politiet har alle kommet seg uskadd ut av bussen, og kom seg inn i en annen buss.

Men ulykken ble en skremmende opplevelse for både barna og foreldre.

– Det gikk veldig mange ting gjennom hodet mitt. Dette kan gå veldig galt, forteller Andreas (11).

På vei til håndballturnering

Politiet meldte om ulykken like etter klokka 11 fredag formiddag.

– Bare noen kilometer før Nordreisa blåste det så mye at sjåføren ikke klarte å holde bussen på veien. Alle så at bussen var på tur utfor veien. Det blåste så mye at hele bussen veltet på siden. Det var ingen knuste ruter eller skriking og roping, forteller Heidi Nilsen Røst. Hun var en av dem som var med i bussen.

Marie Louise Hætta Lantto. Foto: Privat

11-åringen var på tur til håndballturnering i Tromsø da håndballagets buss veltet. De omtrent 40 ungdommene spiller for idrettslaget Frea fra Alta. Flere av de som var ombord tok seg ut av takluka på bussen for å komme seg ut.

– Jeg ble veldig redd. Har det virkelig skjedd, tenkte jeg, sier Andreas.

Og hjemme satt en bekymret mor.

– Det var veldig skremmende å få beskjed om at barna hadde veltet med bussen, og vente på videre beskjeder. Da tenker man mye. Vi fikk lite forklaring på hva som skjedde underveis, sier moren Marie Louise Hætta Lantto.

– Takknemlig

Da situasjonen begynte å roe seg, kom også beskjedene som gjorde henne tryggere.

– Etterhvert fikk jeg tekstmeldinger om at han har det bra. Men at han er redd og har grått litt.

– Men jeg er takknemlig for at de først og fremst tok hånd om barna.

Mange av de som var i bussen klarte å komme seg ut gjennom taklukene. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Legen anbefalte barna å dra på turneringen, slik at de får gode minner og kan prate om hendelsen sammen, forteller Hætta Lantto.

– Sønnen min valgte å fortsette turen til Tromsø da det roet seg. De hadde jo gleda seg til dette i et helt år.