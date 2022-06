Foreldre fryktet samehets – ville ikke at barna tok på seg kofte

I det siste har det vært flere mediesaker som handler om samehets og ubehageligheter koftekledde opplever.

På grunn av dette ville foreldrene for fjerdeklassinger ved Karasjok skole beskytte barna sine som denne uka er på skoletur i Oslo.

– Vi har hørt mye i det siste om dårlige opplevelser som koftekledde har blitt utsatt for. Vi droppet kofta for å ikke tiltrekke oss oppmerksomhet på hvem vi er, forteller forelder Maret Inger Eira Grønnli.

Maret Inger har på seg vanlig T-shirt istedenfor kofte. Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Har ikke fortalt barna

Fjerdeklassingene fra Karasjok er en av seks skoleklasser i Norge som var invitert av Nasjonalmuseet til å overvære en uoffisiell åpning av det nye bygget som offisielt åpnes 11. juni.

Kofte er noe mange samer pynter seg med når det er festligheter, bryllup, barnedåp eller andre tilstelninger som for eksempel en invitasjon til Nasjonalmuseet.

Eira Grønnli forteller at barna ville pynte seg med kofte. Foreldrene måtte demed finne på unnskyldninger på hvorfor det ikke lot seg gjøre denne gangen.

– Vi har sagt at av praktiske grunner så tar vi ikke koftene med. Vi skåner dem for sannheten. Vi ønsker ikke at de skal tenke på slike triste ting på en skoletur som skal være morsomt og gi glede.

Ta på deg kofta

Samtidig som skolebarna er på reise i Oslo, sitter sametingspolitikere i Karasjok og jobber med en handlingsplan som skal bekjempe samehets.

Ann-Elise Finbog representerer Sámeálbmot Bellodat, hun bor i Oslo og bruker ofte kofte i hovedstaden.

– Jeg forstår foreldrene, men når du velger å legge bort kulturen og språket ditt, da gir du makt til storsamfunnet. Da gir du aksept for at samehetsen kan fortsette.

Ann-Elise Finbog ber samer stå opp mot samehets. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Barn skal slippe å kjempe

Eira Grønnli er ikke imponert over det hun hører fra sametingsrepresentanten.

– Rart at Finbog ikke tenker på hva samehets kan gjøre med en 10-åring, med selvbildet ditt hvis du blir hetsa på grunn av identiteten din.

Eira Grønnli innrømmer at det var en vanskelig sak for foreldrene.

– Vi diskuterte frem og tilbake, noen foreldre mente at vi skulle kle oss med kofte. Men til slutt landet vi på at vi kan ikke sende 10-åringer til Oslo å la dem ta opp kampen mot samehets.

Kunnskapsløshet skaper rasisme

Arbeiderpartiets sametingspolitiker, Ann Britt Eira Sara, ber nå myndighetene om hjelp.

– Rasisme og samehets kommer av at folk ikke vet nok om samer. Nå må skoleelever og barnehagebarn i Norge lære mer om samer. Det samiske må bli en del av pensumet.

Ann Britt Eira Sara, representerer Arbeiderpartiet på Sametinget. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Slik svarer statssekretær for kommunal- og distriktsministeren, Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) Foto: Dan Robert Larsen / NRK Ekspandér faktaboks Regjeringen arbeider med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. I forbindelse med dette arbeidet har vi innspillsmøter rundt om i landet, hvor også samiske organisasjoner er invitert. 1. juni skal det holdes et innspillsmøte i Tromsø. Vi vil også konsultere Sametinget i arbeidet med handlingsplanen. Regjeringen har ikke planer om å utarbeide en egen handlingsplan mot samehets. I årets reindriftsavtale er det – for første gang – satt av midler til et prosjekt mot hets og rasisme mot reindriftsutøvere. Regjeringen har også en egen tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Denne forvaltes av Bufdir. og er i år på 19 millioner kroner.

Føler vi går tilbake

Maret Inger Eira Grønnli har selv fått ubehagelige kommentarer når hun har gått med kofte. Hun føler at samehetsen aldri tar slutt.

– Min følelse er at vi går tilbake i utviklingen, at vi i 2022 må skjule våres samiske identitet for å unngå samehets er nesten ikke til å tro.