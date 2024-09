Skogbrann i Karasjok: – Jeg har ikke sett maken til sånt før

Lørdag kveld begynte det å brenne i Anárjohka nasjonalpark, fem mil fra Karasjok sentrum.

– Det skal ha brent i 300 meters omkrets, sier Kjetil Fagerli, brannsjef i Karasjok.

Sivilforsvaret sier nå at brannen er slukket i Karasjok.

Fortsatt brenner det andre steder Finnmark. I Nesseby kommune er brannmannskapet stadig ute for å slukke nye branner i skog og mark.

Slik så det ut da det brant i Anárjohka nasjonalpark i Karasjok mandag formiddag. Karina Kåven Kaaby

Nærmere ti personer har jobbet med å få slukket brannen i Karasjok siden lørdag kveld.

Brannsjef Kjetil Fagerli forteller at de måtte fly folk og utstyr til brannstedet med helikopter.

– Det største problemet er jo egentlig å komme seg frem dit med utstyr. Det er ulendt terreng og de folkene som vi har flydd ut, de har jo vært der et døgn nå, sier han.

Jobbet hele natten

Mandag ettermiddag pakket Sivilforsvaret og brannmannskapet sammen slukkeutstyret og dro fra området.

Blant de som har vært med på slukkingen er Karina Kåven Kaaby fra Karasjoks lokale innsatsavdeling i Sivilforsvaret.

– Jeg har ikke sett maken til sånt før, sier hun til NRK.

Karina Kåven Kaaby er med i Sivilforsvarets lokale innsatsgruppe i Karasjok. Foto: Karina Kåven Kaaby

Brannen hun var med på å slukke i Anárjohka kalles for ulmebrann.

Ulmebranner kan brenne i grunnen i dagevis før den blir synlig på overflaten.

– Det er en utfordring siden vi ikke kan se hvor det brenner, forteller Karina som selv er fra Karasjok. – Vi må gå og sparke i jorda og se hvor det ryker. Og så er det å kakke frem der det er litt røyk og se om det er noe der. Karina Kåven Kaaby

Hun sier at slukkearbeidet har vært hektisk.

– Da vi kom var det bare å gå og passe på at det ikke blussa opp igjen. Og det er det vi har gjort hele natta. Samtlige av oss har kanskje sovet maks 30 minutter hver i natt, sier hun.

Brannslukkerne måtte lage en egen leir hvor de kunne hvile seg mellom slagene. Foto: Karina Kåven Kaaby

Slet med å finne vann

Karina forteller også at det var vanskelig å få tilgang til vann under slukkearbeidet.

– Vi hadde utfordring med at vi ikke fant vann i går på kvelden. Når det er mørkt er det vanskelig å finne frem, sier hun.

De fant en liten bekk i dag tidlig. Til å begynne med fungerte det bra, men etter hvert ble det for lite vann.

– Det ble for lite trykk i slangene, så det ble ikke så effektivt som vi ville, forklarer hun.

En av brannslangene brannslukkerne strakk over et myrområde for å få tak i vann. Foto: Karina Kåven Kaaby

– Vi har rett og slett vært nødt til å bruke det vi har. Grafsere, spader og vi har i tillegg sparka for å slukke brannen. Det er jo klart at det å ikke kunne slåss mot ild med vann gjør det vanskeligere, sier Karina.

Sivilforsvaret sier likevel at de nå har klart å slukke brannen i nasjonalparken.

Se bildene fra slukkearbeidet:

Foto: Karina Kåven Kaaby Foto: Karina Kåven Kaaby Foto: Karina Kåven Kaaby

Elgjegere meldte om brannen

Elgjakta er i gang og det var elgjegere som først meldte fra om brannen i Anárjohka. Brannsjef Fagerli mistenker at jakta kan ha noe med brannårsaken å gjøre.

– Det er jo mye folk rundt omkring i skogen på grunn av elgjakta, og nå blir det vel litt rypejakt også, så det er vel sannsynlig at det er noe sånt som har startet det, sier han.

15. september opphører bålforbudet i hele Norge. Det er fortsatt skogbrannfare i sørøstlige deler av Finnmark, melder Meteorologisk institutt.

Kartet viser farevarselet for skogbrann i Finnmark. Farevarselet gjelder til 12. september. Foto: Meteorologisk institutt

Brannsjefen oppfordrer nå folk til å være aktsomme i naturen.

– Jeg håper jo inderlig at folk bruker hodet. Ild i det hele tatt er fy-fy. Og helst så burde de ikke røyke en gang, tenker jeg. En liten sneip, den lager stor halloi.

Lederen i Karasjok elgjegerforening, Jan Idar Somby, sier alle bør forsikre seg om at de har nok vann om de skal tenne bål. Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Leder for Karasjok elgjegerforening, Jan Idar Somby, er enig med brannsjefen i at de som ferdes ute i naturen nærmest ikke kan være forsiktige nok.

– De som har planer om å tenne bål må for det første ha med vann. Dernest når man slukker bålet skal man være helt sikker på at bålet er slukket. Aller helst bør man vente en stund for å forsikre seg om at det ikke blusser opp, sier Somby.

Brannsjef Fagerli legger til:

– De må være 110 prosent sikker på at det er slukket. For det skjer så fort. Et lite vinddrag og plutselig drar bålet av gårde. Og da er det et stort sirkus i gang.

– Tenk deg om

Dette er avdelingsleder Ann Christin Rognmo Olsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap også enig i.

Ann Christin Rognmo Olsen er fungerende avdelingsleder ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og mener vi alle må opptre aktsomt i naturen. Foto: DSB

– Det er viktig å ta sitt ansvar, hver og en av oss, og ikke bidra til at branner kan oppstå.

Tips til trygg bålbrenning: Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. Kilde: Sikkerhverdag.no

Direktoratet har satt to skogbrannhelikoptre i ekstra beredskap etter brannene i Finnmark.

– Tenk deg om før du fyrer bål. Ikke tenn på, er hennes oppfordring til folk nå når det er så tørt.