Skjøt elghund med politiets tillatelse

Det var et trist syn som møtte bonden lørdag morgen. Han fant en av sauene drept. Senere dukket samme hunden opp igjen, og angrep kyrne til Boine.

– Dette skjer hvert år, at løshunder går til angrep på husdyr, det er det som har skjedd, forteller Boine til NRK Sápmi.

Videre forteller bonden at det er et evig mareritt når elgjakta starter, så må han hele tiden passe på at dyrene ikke blir angrepet.

Angrep også kyr

SKJØT HUND: Bonden skjøt hunden som drepte en sau og skadet to kyr på gården hans noen mil fra Karasjok. Foto: Privat

– To kyr ble skadet i helga, og en sau ble drept, det er helt uholdbart, sier en fortvilet Boine.

Han sier at han så hendelsene med sine egne øyne, derfor er han sikker på at det var den samme elghunden som var på ferde.

Hva gjorde du da du oppdaget det?

– Jeg tok kontakt med politiet for å forsikre meg om at det jeg gjorde var lovlig, jeg skjøt nemlig hunden, forteller bonden.

I hundelovens paragraf 14 står det nemlig at man har plikt til å avlive hunder som angriper husdyr. Dette bekreftet også politiet da han ringte. Boine sier at han blir litt varm i toppen av slike årlige hendelser.

– Jeg var ikke rask nok

FORTVILET: Det er slik hvert år at jeg må passe ekstra på dyrene når det er elgjakt. sier bonde Jarle Boine. Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Tidligere har han vært oppmerksom på at dette kan skje. og har da kunnet hindre slike uønskede hendelser, men i år var han ikke rask nok.

Hva gjør du videre med saken?

– Foreløbig så gjør jeg ikke noe mer enn det jeg allerede har gjort, jeg må først se om kyrne får varige men, eller om de blir friske igjen, sier han.

Bonden legger ikke skjul på at neste gang det dukker opp løshunder som angriper, så skyter han med øyeblikkelig virkning.

Hendelsen er ikke politianmeldt. Ifølge bonden så er han og hundeeier kommet til enighet.

Politiet bekrefter hendelse

Operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Svein-Erik Jacobsen, kan ikke se at bonden har gjort noe uliovlig i denne sammenhengen.

– Vi har informert om at dersom hund visuelt uten opphold jager og jakter bufe, kyr eller sau, så har han full anledning til å hindre det ved å avlive den som jager, sier Jacobsen.

Politiet har tatt kontakt med et jaktlag noen kilometer unna gården til Boine. De vil undersøke nærmere om det kan være deres hund.

Hva skjer videre med saken?

– Vi vil forsøke å få bekreftet de skadene som er påført på bufe, og hunden vil også bli nærmere undersøkt, der får vi hjelp av Mattilsynet, sier Jacobsen.

Politiet vil også ta en prat med både hundeeier og bonden som er den fornærmede. Politiet understreker at både reineiere og bønder, med loven i hånd, kan avlive dyr som angriper eller jager rein eller husdyr.