– Dette er et av de tabubelagte områdene ved det nordnorske samfunnslivet. Hets mot samer har en dyp forankring i nordnorsk dagligtale.

– Vi ser sporene av dette når vi merker den hatefulle tonen i kommentarfeltene i Nordlys, sier Skjalg Fjellheim til NRK.

Under Arendalsuka deltok han i debatten om samehets og konspirasjoner. En del av utgangspunktet var blant annet det som i dag fortsatt skrives i kommentarfeltene om samer.

Fjellheim som er politisk redaktør i Nordlys, fortalte hvordan han selv opplevde hetsen på 1970-tallet.

Måten samene ble fremstilt på nordnorske revyscener på 1970-tallet var et av eksemplene hans.

– Samene var de som ble framstilt som de dumme, de fordrukne enkle naturbarna som man kunne gjøre narr av. Det var det bildet som ble skapt av samene på utallige bygderevyer i nord, sa han.

TOPPNUMMER: I mange bygde- og kystrevyer har samene blitt framstilt som dumme, mener avisredaktør. Bildet er fra Honningsvågrevyens opptreden på 1970- og 1980-tallet. Foto: NRK

– Den nordnorske skammen

Som en del av forsoningsarbeidet som sannhetskommisjonen er i gang med, må folket i Nord-Norge gjøre noe nå, mener Fjellheim.

– Det bør først og fremst skje ved at vi alle går i oss selv, men folk i fremtredende roller må også delta i dette, sier han til NRK.

Han betegner dette som «den nordnorske skammen».

– Jeg tror det er behov for at denne landsdelen selv tar et oppgjør med den gamle samehetsen. Nord-Norge har aldri tatt et skikkelig oppgjør med dette. Dette er den nordnorske skammen, sier han.

– Arendalsuka er en viktig arena

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen var en av deltakerne i debatten, som flere norske menneskerettighetsorganisasjoner arrangerte under Arendalsuka.

Mikkelsen mener oppgjøret med samehetsen må omfatte hele landet.

– Det er behov for et nasjonalt oppgjør gjennom sannhets- og forsoningskommisjonen. Hvordan historikk er det vi bærer med oss i Nord-Norge er det vesentlige, og det må diskuteres og tas opp, sier han til NRK.

Mikkelsen sier det er viktig at samehets og grums fra fortida også tas opp under Arendalsuka.

– Det er med på å utvikle samtalen i offentligheten også om samehets, og Arendalsuka er en viktig arena for viktige debatter, sier han.